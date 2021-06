Ana Gabriela Guevara: reclamos de Paola Espinosa son un ‘pataleo’

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), consideró que los reclamos que ha realizado la clavadista Paola Espinosa, tras no calificar para los Juegos Olímpicos de Tokio, han sido un “pataleo”.

Al ser cuestionada sobre si la deportista no estaba informada sobre los criterios de selección y si consideraba que ese era el motivo de su disgusto, Guevara comentó que siempre los ha sabido.

“Siempre los ha sabido (los criterios). Me parece que toda esta inquietud y malestar, porque no la veo más que molesta, me parece que es un pataleo totalmente inerte porque no le favoreció, punto, y creo que los criterios estaban claramente sobre la mesa mucho tiempo atrás”, dijo en entrevista para W Radio.

La titular de la Conade añadió que en el criterio deportivo no cabe “el embrollo” y “el chismorreo”. Apuntó que respeta a Espinosa como atleta y como una de las más grandes deportistas mexicanas.

Paola Espinosa quedó descalificada del equipo que representará a México en Tokio en la categoría de natación.

La clavadista afirmó el martes que Guevara mintió sobre que recibiría una plaza para la justa deportiva. Además, aseguró que ella había ganado la plaza.

Espinosa agregó que Guevara se molestó con ella cuando expuso su caso ante el comité.

“Se molestó conmigo y dijo que ese había sido un error de mi parte”, apuntó.