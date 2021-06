Paola Espinosa culpa a Ana Gabriela Guevara por ausencia en Juegos Olímpicos

La clavadista Paola Espinosa afirmó que Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) mintió sobre que recibiría una plaza para disputar sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

La medallista señaló que ella ya se había ganado una plaza en la justa olímpica al obtener el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Clavados de Gwangju 2019, junto con Melanie Hernández.

“Yo hablé de frente con la directora de la Conade y me dijo que sí, que me iban a dar mi lugar y al final no me lo dieron”, apuntó.

“En todos los procesos olímpicos, quien se ganaba su lugar con medalla (en pruebas sincronizadas) se iba directo a Olímpicos (...) No voy a Juegos Olímpicos cumpliendo todo lo que pidió la Conade”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

La comisión nunca le confirmó que el boleto era suyo. Incluso señaló que la directora del organismo le dijo que “no era cosa de ella”, sino del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Espinosa agregó que Guevara se molestó con ella cuando expuso su caso ante el comité.

“Se molestó conmigo y dijo que ese había sido un error de mi parte”, apuntó.

Espinosa también criticó el hecho de las autoridades deportivas habían adelantado que la selección de los clavadistas de la selección se decidiría por un selectivo, del que avisaron la fecha final solo con cuatro días de anticipación.

“Mi pareja de sincronizados tenía vértigo, una lesión en el hombro. Para este selectivo no íbamos a estar listas, pero para los Juegos Olímpicos sí. Ya habíamos hecho el trabajo más difícil, que es que a los jueces les gustara esta pareja”, comentó.