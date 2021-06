Eiza González protagonizará película ‘Wolf Country’ en Hollywood

Eiza González protagonizará la película Wolf Country , un thriller que dirigirá Jennifer Fox, informó la actriz mexicana.

“En el momento en que leí este guión, no pude contener mi necesidad de comenzar este viaje”, dijo González en su cuenta de Twitter.

González interpreta a una joven diputada que es rechazada por toda su comunidad cuando descubre un gran botín de drogas que conduce directamente a un rancho que pertenece al amado y alabado Sheriff de la ciudad, su padre. Cuando escapa de la custodia y huye a la escarpada naturaleza de Colorado, su hija debe enfrentarse al mismo hombre que le enseñó todo sobre el bien y el mal para llevarlo ante la justicia.

“No puedo agradecerle lo suficiente a Lynette Howell Taylor y Sam por confiarme este personaje increíblemente complejo. Emocionado por lo que vendrá”, agregó.

Esta producción estará dirigida por Jennifer Fox con un guion de Peter Begler.

La actriz viene de participar en Godzilla Vs. King Kong, Ambulance y pronto interpretará el papel de Milagro en Spirit Untamed de Dreamworks.

También ha aparecido en películas como Baby Driver, Alita: Battle Angel y The Fast and the Furious.