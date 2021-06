¿Tenoch Huerta será el príncipe Namor en Black Panther 2? Esto es lo que sabemos

Un actor mexicano se une al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Al menos es lo que nueva información reveló al dar a conocer que Tenoch Huerta sería Namor: the Submariner en Black Panther: Wakanda Forever, la secuela del éxito de 2018 que protagonizó el fallecido Chadwick Boseman.

Si es así, el coprotagonista de la serie de Netflix Narcos: México, sería el segundo actor mexicano después de que Salma Hayek tendrá un papel protagónico en Eternals, cinta que forma parte de la Fase 4 del MCU.

A finales de 2020 se decía que Tenoch Huerta interpretaría a un “villano desconocido”, lo que dio paso a una lluvia de especulaciones por parte de los fanáticos de la franquicia, reveló entonces el portal especializado The Hollywood Reporter.

Ahora, The Illuminerdi reveló que tras una extensa investigación “con sus fuentes”, el personaje al que Huerta interpretará será Namor the Submariner. Se espera que Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Angela Bassett regresen para la secuela.

“Namor tiene una larga y legendaria historia en Marvel Comics como un antihéroe de mal genio y un antagonista que ataca a los habitantes de la superficie a quienes percibe como perjudiciales para su reino y su gente. Aunque muchos de los poderes de Namor provienen de su herencia atlante, también posee habilidades mutantes únicas como el vuelo”, dijo el medio especializado.

Namor y Atlantis tienen una larga historia con Wakanda y T’Challa en los cómics, con los dos reinos ocultos conocidos por luchar entre sí, afirma The Illuminerdi.

Marvel aún no ha realizado comentarios sobre esta historia, y no ha revelado sus planes sobre cómo planea proceder sin Boseman, aunque ha indicado que no utilizará imagen generada por computadora para incluir a la fallecida estrella en la película.

Si bien Black Panther 2 está recibiendo atención especial, son las muchas series de Disney+ las que están bajo un fuerte escrutinio por parte de Kevin Feige y sus ejecutivos.