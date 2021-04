Premios Oscar 2021: Estas son las y los ganadores

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 93 edición, se realiza este año desde la estación de tren Union Station en Los Ángeles, California, en lugar del usual Teatro Dolby.

Debido a la pandemia de coronavirus, no habrá anfitrión ni púbico en vivo, los candidatos no tendrán que usar tapabocas (han guardado cuarentena y se han sometido a pruebas de COVID), y a diferencia de otras premiaciones como los Globos de Oro no habrá discursos vía Zoom; quienes no pudieron viajar se conectarán vía satélite desde distintos centros internacionales establecidos.

Hubo alfombra roja, pero solo con un puñado de medios de comunicación en el lugar. También hubo un espectáculo pregrabado con actuaciones de las cinco nominadas a mejor canción — incluidas Laura Pausini y Diane Warren con “Io sì” de La vida ante sí—.

Los productores de la gala, liderados por el cineasta Steven Soderbergh, idearon un espectáculo parecido a una película, rodado en 24 fotogramas por segundo en lugar de los típicos 30 y con un “elenco” de presentadores que incluye a Brad Pitt, Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Rita Moreno y Zendaya.

Mejor guión original

Emerald Fennell por Una joven prometedora.

Mejor guión adaptado

Florian Zeller y Christopher Hampton por El padre.

Mejor película internacional

Otra ronda (Dinamarca).

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah.













Con información de AP.