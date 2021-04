Mariguana, en el limbo

En la Comisión de Salud del Senado, que preside el morenista Américo Villarreal, la panista Alejandra Noemí Reynoso cuestionó cuándo se sesionará para votar la controvertida minuta enviada por la Cámara de Diputados para regular la mariguana. El senador Villarreal respondió que aún no existe una fecha. Resulta que, de acuerdo con el líder de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo Monreal, son tales las fallas de la ley en materia de inconstitucionalidad y, sobre todo, incumplimiento de lo que mandató el Poder Judicial, que se está considerando, otra vez, solicitar una prórroga a la Corte. Es decir, lo más seguro es que quién sabe.

De la fuerza moral al regalo de la inmunidad

De los mismos creadores de frases como “la fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio”, atribuida al subsecretario Hugo López-Gatell, ahora llega, “el regalo de la inmunidad”. Prácticamente un año después de aquella sentencia –y con medio gabinete contagiado y por lo menos 200 mil muertes en el país–, ayer tocó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, aventarse su propia frase. En un claro afán de librar al mandatario de aplicarse la vacuna, le atribuyó la inmunidad al pueblo bueno y sabio, al referir sobre López Obrador “su capacidad de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó”. ¡Ah, caray!

El hubiera (como la vacuna mexicana) no existe

Tal vez el titular de la Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, no le informó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, de las trabas en los procesos para certificar los laboratorios mexicanos. O la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, no le avisó que no hubo partidas específicas para el desarrollo de un proyecto nacional. Quizá tampoco vio las conferencias de Hugo López-Gatell cuando le preguntan sobre una vacuna mexicana. O probablemente fue una indirecta para el presidente López Obrador para que apoye por lo menos alguno de los seis candidatos de biológicos que desarrollan las universidades públicas mexicanas con ‘boteos’ y ‘coperachas’, y que no han recibido recursos de la Federación, pues ayer, confesó que él “hubiera deseado” que le aplicaran la vacuna mexicana, que a la fecha no existe.

Suspenden cuenta de Face de Bonilla

Las benditas redes sociales se la cobraron al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Facebook determinó que el mandatario morenista no respetó las normas del sitio de Mark Zuckerberg. El controvertido político tijuanense tenía rato utilizando esta plataforma para realizar sus conferencias mañaneras, en las que –quién sabe de dónde copió el ejemplo– suele embestir a quienes considera sus adversarios políticos y propagar información no siempre verificable. ¿Guardará la compostura ahora o dirá que es un complot de las transnacionales contra su gobierno?

Funcionario del Estado compra pleito

Luego de que la mañana de ayer el Presidente amagara con presentar en la mañanera el telemontaje de la captura de Florence Cassez, el comunicador Carlos Loret reviró que será “un showcito con ataques. Otra cortina de humo”. Hasta ahí, eran los dimes y diretes a los que estamos acostumbrados. Pero lo que sorprendió fue la irrupción en escena, nada menos que del presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil. El funcionario, ratificado por el Senado para ese cargo, se fue con todo y tuiteó: “¿Cortina de humo? Los telemontajes son un delito (…). Una vergüenza que cualquier comunicador o periodista que se respete debe rechazar. Usted, señor @CarlosLoret, es una cortina de mentiras”. En menos de una hora su post ya tenía más de mil 100 “likes”.