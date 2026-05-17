Reconoce SECTUR a Secretaría de Turismo de Morelos

La Secretaría de Turismo (Sectur), encabezada por Enrique de la Madrid Cordero, reconoció con el distintivo Tesoros de México a hoteles y restaurantes de Morelos que promueven y reflejan la riqueza cultural mexicana, a través de la excelencia en el servicio y las características arquitectónicas y gastronómicas de sus establecimientos.

En este sentido, el subsecretario de Calidad y Regulación, Francisco Maass Peña, destacó que el programa “está diseñado para satisfacer a un mercado cada vez más exigente, con un alto nivel de consumo, estancias mayores al promedio y que busca experiencias únicas en cada destino”.

Tesoros de México es el máximo distintivo que otorga la Sectur a hoteles y restaurante. Las empresas inscritas en el programa garantizan la búsqueda constante de altos estándares en el servicio, así como la integración de una estructura sólida y dinámica en sus procesos de calidad.

A través de mil criterios articulados en 12 estándares, el distintivo asegura que tanto turistas nacionales como internacionales disfrutarán de un ambiente exclusivo, auténtico y rodeado de belleza, tradición, sabor y atención personalizada.

Maass Peña, quien asistió con la representación del titular de la Sectur, expresó su reconocimiento al estado de Morelos por impulsar el programa en la entidad para que más hoteles y restaurantes alcancen la excelencia que caracteriza a destinos como Jiutepec y Amacuzac.

Celebró los esfuerzos de articulación realizados por la Asociación Tesoros de México de la entidad, pues “son ustedes quienes hacen de ésta una marca única y representativa de la herencia de lujo que nos distingue en el mundo”.

Por su parte, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reconoció el apoyo decidido de la Secretaría de Turismo federal para hacer de Morelos un destino importante a nivel nacional e internacional.

Ante los galardonados, anunció que el próximo 22 de febrero, el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca reanudará los vuelos a Guadalajara y Monterrey. Hecho que impulsará la conectividad aérea del estado.

Asimismo, se relanzarán destinos como Tequesquitengo, a través de la realización de tres triatlones, durante 2016, y una serie de conciertos masivos en la “arena Teques”. Mientras, en Yautepec se inaugurará el Museo del Chinelo y en Cuernavaca el de Arte Sacro.

Destacó que Oaxtepec recibirá la inversión más importante en América Latina de Six Flags para la creación del Parque Acuático Hurricane Harbor.

También se posicionaron seis nuevos productos turísticos, entre los que se encuentran la Ruta del Arroz de Morelos, Sor Juana y los conventos –vinculada al estado de México-, las dos revoluciones, el Triángulo del Chinelo, entre otros.

Además, Morelos ha participado en ferias extranjeras y locales como la Feria Gastronómica de Xantar, España, el Festival Internacional Sabor Es Morelos, o el próximo Festival de la Primavera.

Durante su intervención, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García González, agradeció al subsecretario de la dependencia federal por “siempre cuidar la calidad de los hoteles”. Agregó que los establecimientos que cuentan con el distintivo son un ejemplo de constancia en la calidad del servicio.

El programa Tesoros de México nació en el año 2000 con el nombre de Club de Calidad, iniciativa impulsada por el estado de Michoacán y que aglutinaba el trabajo de Morelos, Chiapas, Guanajuato y Puebla. Sin embargo, para la edición 33 del Tianguis Turístico de México, en el año 2008, la Sectur tomó la batuta del reconocimiento.

Hasta la fecha, el programa tiene presencia en 13 entidades del país. Los establecimientos reconocidos están distribuidos en 42 ciudades, de las cuales ocho son Pueblos Mágicos y ocho más han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El ubsecretario de Calidad y Regulación destacó que como parte de la estrategia integral del programa, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) trabaja en una campaña publicitaria que permitirá posicionar el distintivo a nivel nacional e internacional.

Además, durante el próximo Tianguis Turístico, que se realizará en Guadalajara, Jalisco, Tesoros de México se dará a conocer a los compradores más importantes del mundo y se compartirá con los visitantes que asistan al máximo evento del turismo mexicano.

A la par se trabaja, junto con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), en el diseño del portal web del programa y la edición impresa, en español e inglés, de la guía especializada de las empresas y estados pertenecientes al distintivo.

Maass Peña puntualizó que Tesoros de México forma parte importante de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, ya que “es una herramienta que permite consolidar sectores estratégicos”.

El capítulo Morelos de Tesoros de México reconoció a 13 hoteles y restaurantes que refrendaron u obtuvieron por primera vez el distintivo.

Finalmente, el funcionario de la Sectur destacó que los resultados obtenidos por el turismo en 2015 nos muestran que la calidad se está convirtiendo en un referente cada vez más importante del turismo nacional.

El evento contó con la participación de la secretaria de Turismo de Morelos, Mónica Reyes Fuchs, además del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García González.