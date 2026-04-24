Publican Plan B de la reforma electoral en el DOF: ¿Cuándo entra en vigor?

Sheinbaum publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del Plan B de la reforma electoral.

La reducción de salarios a funcionarios electorales, así como nuevos límites para la integración de Ayuntamientos y un “tope” al presupuesto de cada legislatura local, ya es ley.

Esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de reforma electoral. El objetivo, según ha explicado, es reducir los privilegios y gastos “excesivos” de congresos y funcionarios.

El decreto modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución y entrará en vigor a partir de este viernes.

El 14 de abril, el Senado emitió la declaratoria constitucional de la reforma tras ser avalada por el Congreso de la Unión y por 19 legislaturas locales.

Los cambios constitucionales ahora establecen un límite claro a los salarios de las autoridades electorales del INE: no podrán ganar más que la remuneración asignada a la o el Presidente de la República.

Este cambio especialmente afectará a:

Las y los consejeros y magistrados electorales.

y electorales. Titulares de las secretarías de órganos administrativos .

. Titulares de áreas ejecutivas del INE.

Reducción de regidores es ley

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación los ayuntamientos no podrán contar con más de 15 regidores. El objetivo es que se reduzcan los costos administrativos de los municipios para que el presupuesto pueda utilizarse en beneficio de sus habitantes.

De acuerdo con el Senado, los cambios fortalecerán la legitimidad del INE, pues impulsarán “medidas de austeridad, racionalidad administrativa y responsabilidad en su ejercicio del gasto”.

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Entre los cambios aprobados se encuentra la reducción de los presupuestos de los congresos estatales.

Ahora la ley indica que ningún congreso local podrá sobrepasar un tope máximo de 0.70 por ciento respecto del presupuesto de su entidad.

También se disminuirá progresivamente el presupuesto del Senado.