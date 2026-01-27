Auditor Superior de la Federación sostiene diálogo sobre economía social con Cuauhtémoc Cárdenas

En la conversación se reflexionó sobre los principales desafíos asociados a la distribución, el ejercicio y la supervisión de los recursos públicos.

El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, encabezó un encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas, orientado al análisis de temas estructurales en materia de finanzas públicas y economía social.

El diálogo se centró en el análisis del federalismo fiscal, la economía social y el sistema de participaciones federales, así como en la relevancia de fortalecer la coordinación hacendaria y la fiscalización preventiva como herramientas estratégicas para promover una distribución más equitativa de los recursos públicos y una gestión orientada al desarrollo social y territorial.

Durante el intercambio, se reflexionó sobre los principales desafíos asociados a la distribución, el ejercicio y la supervisión de los recursos públicos, así como la necesidad de robustecer los marcos institucionales que sustentan la rendición de cuentas, la disciplina financiera y la eficiencia del gasto público.

Acompañó al Ing. Cárdenas, el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con quien se compartieron consideraciones sobre el ejercicio de los recursos federales en la entidad y la importancia de profundizar la coordinación interinstitucional como un elemento estratégico para fortalecer los procesos de fiscalización. Asimismo, asistieron servidoras y servidores públicos de alto nivel de la ASF.

Colmenares destacó la relevancia del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y del grupo que integró, junto con la Maestra Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas, a lo largo de un amplio periodo.

Este tipo de encuentros constituyen espacios de análisis y diálogo estratégico que contribuyen al fortalecimiento de la fiscalización superior, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas, en beneficio del interés público.