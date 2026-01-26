A las puertas del registro: PES va de nuevo como partido político, con otro nombre

El Partido Encuentro Social (PES) está más cerca de regresar a las boletas, ahora bajo el nombre de Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), luego de que la organización que impulsa su resurgimiento cumplió, de manera preliminar, los requisitos para convertirse en partido político.

Así lo informó la organización en redes sociales y cuyos representantes legales son Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González.

La ley exige la celebración de al menos 200 asambleas distritales y la afiliación de mínimo 256 mil 30 simpatizantes y la organización alcanzó la cifra de 285 asambleas y afilió a 268 mil personas en todo el país.

Otras organizaciones que serán partidos políticos

Otras dos organizaciones también están cerca de cumplir los requisitos: Personas Sumando en 2025, que impulsa el partido Somos México, suma 225 asambleas y 181 mil 123 afiliaciones; y México Tiene Vida, que impulsa un partido homónimo, acumula 181 asambleas y 280 mil afiliaciones.

En entrevista con EL FINANCIERO, Armando González dijo que plantean concluir el proceso de constitución del partido con asambleas en los 300 distritos electorales y llegar a 400 mil afiliaciones.

González Escoto explicó que CSP busca representar a los mexicanos que no se identifican con las opciones políticas actuales, incluido Morena, con quien hicieron alianza de 2018 y 2021 como Encuentro Social y Encuentro Solidario, respectivamente.

“Hay muchos ciudadanos que no nos sentimos representados con las diferentes opciones políticas y básicamente lo que nosotros proponemos es una reconciliación entre todos los mexicanos. Luchar por la paz, la seguridad y el restablecimiento del tejido social más importante que es la familia”, destacó.

Aunque su plataforma política se opone a la interrupción legal del embarazo y a la adopción homoparental, el representante legal de Construyendo Sociedades de Paz negó que sean un partido de derecha y destacó que son una organización de causas, siendo la pacificación del país y el apoyo a grupos vulnerables las principales.

Agregó que el hecho de que las siglas del partido en ciernes sean las mismas de la presidenta Claudia Sheinbaum es “una coincidencia” y adelantó que están ultimando los detalles para celebrar su asamblea nacional constitutiva y garantizó que Construyendo Solidaridad y Paz estará en las boletas en 2027, una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) valide el cumplimiento de los requisitos y entregue a la organización su registro como fuerza política nacional.