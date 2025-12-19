Huelga en Monte de Piedad cumple 80 días: ¿Qué pasará con la custodia de prendas y refrendos?

Trabajadores del Monte de Piedad en Morelia mantienen guardias y actividades para obtener ingresos durante la huelga. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La huelga en el Monte de Piedad en Morelia cumplió 80 días sin que exista acuerdo entre trabajadores y la administración, lo que mantiene sin salario, aguinaldo ni prestaciones a 47 empleados de seis sucursales en la capital michoacana, informó Cristian Ricardo Vázquez, secretario general de la sección dos del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad.

En entrevista con Quadratín este viernes, recordó que el paro inició el 1 de octubre y, de acuerdo con el dirigente sindical, obedece a violaciones al contrato colectivo de trabajo, particularmente a la asignación de plazas a otros sindicatos sin considerar a la base mayoritaria ni la antigüedad de los trabajadores.

“La gota que derramó el vaso fue unas plazas que la administración quiso entregar a otros sindicatos sin tomarnos en cuenta nosotros que somos el grupo mayoritario”, explicó.

Vázquez detalló que hasta el momento se han realizado cuatro juntas conciliatorias sin resultados y que en la próxima semana se celebraría una más ante el Tribunal de Conciliación Laboral, con la participación de abogados de la administración y del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato.

“Hasta ahorita hemos tenido cuatro conciliaciones en el cual no ha habido ningún arreglo”, señaló, y advirtió que de no alcanzarse un acuerdo la huelga podría extenderse hasta el próximo año.

Sin sueldo ni prestaciones, trabajadores de Monte de Piedad resisten la huelga

“No tenemos ninguna prestación, no tenemos sueldos, seguro, servicio médico, entonces estamos aquí a expensas, como quien dice, estamos en la calle”, afirmó. Para resistir, los empleados han organizado guardias y actividades de venta de comida como pozole, tortas, churros y aguas, en horarios que van de las 8 a las 19 horas.

El líder sindical precisó que la afectación trasciende el ámbito local, ya que a nivel nacional el sindicato agrupa a cerca de mil 900 trabajadores en alrededor de 300 sucursales. En Morelia, dijo, la resistencia ha sido posible gracias al apoyo solidario de otros sindicatos y actores políticos que les han entregado despensas.

En el contexto de las fiestas decembrinas, los trabajadores mantendrán presencia los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, en un horario reducido de 10 a 15 horas, para obtener ingresos mínimos.

“Con esa monedita nosotros llevamos el sustento a nuestras familias”, expresó Vázquez, quien pidió el respaldo de la ciudadanía.

Sobre los bienes empeñados, aseguró que no existe riesgo para los usuarios. Sus cosas, sus alhajas están seguras, están resguardadas, dijo, y subrayó que cualquier afectación a los particulares sería responsabilidad de la administración.

En ese sentido, subrayó que los trabajadores demandan que no se cobren intereses durante el periodo de huelga, petición que afirmó ha sido rechazada por la empresa. Finalmente, llamó a la ciudadanía afectada a presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como una vía de presión institucional.

“Estamos pidiéndole a la ciudadanía que vaya a la Profeco, que denuncie, eso sirve a nosotros para poder hacer presión”, concluyó, al reiterar que pese al desgaste, los trabajadores confían en que la ley les dará la razón.

¿Qué pasará con la comisión por custodia, intereses y pagos durante la huelga?

A través de las redes sociales oficiales Patricia Álvarez, encargada de Atención a Clientes en Nacional Monte de Piedad, refirió que en el caso del denominado cobro de comisión por custodia, es decir, el mantener las piezas en sucursal pese a haber liquidado el préstamo, no se cobrará a los usuarios, en el tiempo que dure la huelga.

“Queremos que sepan que sus artículos permanecen seguros y resguardados como siempre, y durante este periodo la comisión por custodia no se cobrará, por lo que no generará ningún cargo adicional”, señala la representante en video publicado.

Aclara a los ciudadanos que si en algún momento tienen un cobro reflejado se pueden comunicar al teléfono del Centro de Atención al Cliente: 55 2629 2790 y 55 8890 9717.

“Agradecemos su comprensión. Queremos que sepa que seguimos haciendo todo lo posible para resolver la situación”, indicó el mensaje que acompañó al video difundido.

Pero a diferencia del cobro de comisión por custodia, el Nacional Monte de Piedad aclaró dudas de usuarios en los que piden que también los intereses se congelen o no se cobren, ante lo que señaló que estos siguen vigentes y activos.

En el caso de regresos señaló que no es necesario que se hagan en la sucursal, sino que se tienen medios alternos de pago en donde puedes realizar los movimientos de manera segura y rápida e incluso invitó a la población a realizarlos en la fecha indicada en su contrato o recurrir al cambio de fecha de comercialización, que es una ampliación que se otorga para tener más tiempo en pagar el préstamo y el artículo no cambie de estatus.

Durante esos días adicionales, los intereses se generarán de manera diaria con la tasa de interés del producto contratado, para lo cual refirió visitar la página de internet https://www.montepiedad.com.mx/prendasseguras/ para conocer las nuevas fechas.