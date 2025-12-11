México ‘alcanza’ a Palestina: Se une al top 5 de los países más peligrosos del mundo

Sandra Pellegrini, analista de América Latina y el Caribe, destacó que América Latina “se enfrenta a un aumento del despliegue militar de Estados Unidos". (Cuartoscuro).

Palestina, México y Ucrania se sitúan entre los países más peligrosos del mundo, según el informe anual, presentado este jueves, de la organización internacional ACLED, que registró en 2025 un total de 204 mil 605 eventos violentos, con más de 240 mil muertos y un promedio de 550 incidentes diarios.

El Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por la entidad sin ánimo de lucro Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés), evalúa cada país mediante cuatro indicadores: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados.

Según la lista difundida hoy, Palestina encabeza el índice por la gravedad y la extensión de la violencia, con enfrentamientos registrados en casi el 70 por ciento de Gaza y Cisjordania.

La siguen Birmania y Siria, mientras que México ocupa el cuarto puesto, por delante de Ecuador, que sube 36 posiciones frente al año anterior hasta el sexto lugar, y Brasil, en el séptimo, ambos afectados por la acción de las bandas criminales.

Ucrania, también con un grado ‘extremo’, se sitúa en la undécima posición, debido a que, aunque la violencia es extremadamente letal, está menos fragmentada y geográficamente difusa que en otros conflictos.

¿Qué otros países de América Latina son los más violentos en 2025?

Otros países latinoamericanos incluidos en el índice son Colombia (14); Guatemala (17); Honduras (26); Venezuela (34); Perú (43) y Chile (46), mientras que Bolivia (52) aparece en la categoría de violencia ‘baja o inactiva’.

Rusia está en el número 19, con un impacto ‘alto’, e Israel en el 41 con la etiqueta de ‘turbulento’, al tiempo que Estados Unidos se sitúa en la posición 51 -tres más que en 2024-, cerrando el índice junto con Grecia (55), Alemania (59) y Francia (60), todos con violencia relativamente baja o inactiva.

Por otra parte, ACLED reveló también este jueves su Lista de Seguimiento de Conflictos 2026, que identifica diez países y regiones donde se espera una escalada de conflictos, violencia política y crisis humanitarias el próximo año.

Entre ellos destacan Ecuador, descrito como “epicentro de violencia criminal, con la mayor tasa de homicidios de la región”, y, en general, América Latina y el Caribe, donde la persistencia de la criminalidad y el aumento de la militarización estatal “profundizan los conflictos internos y la exposición de la población”.

El resto de los territorios incluidos son Birmania, Pakistán, Mar Rojo, Sudán, Sahel, Ucrania-Rusia y Siria, así como los actos de Israel en Oriente Medio, todos con riesgo de escalada y estabilidad frágil, según ACLED.

La consejera delegada de la entidad, la académica Clionadh Raleigh, advirtió de que “la creciente competencia entre Estados amplifica los riesgos para la seguridad pública y socava las bases del Gobierno y la estabilidad”.

“2024 fue sangriento. 2025 fue peor. En 2026 entraremos en una era peligrosa, en la que la tolerancia a la violencia está aumentando”, añadió.

¿Por qué se ha incrementado la violencia en América Latina?

Sandra Pellegrini, analista de América Latina y el Caribe, destacó que la región “se enfrenta a un aumento del despliegue militar de Estados Unidos y de los enfoques de lucha contra el terrorismo aplicados al crimen, lo que profundiza los conflictos, alimenta la militarización interna y la violencia estatal”.

En Oriente Medio, los expertos señalan que, aunque las operaciones militares de Israel en Palestina “pueden fluctuar, los conflictos subyacentes permanecen sin resolver, manteniendo la región profundamente inestable”.

De Ucrania, destacan su “creciente fatiga frente al conflicto” y alertan de que “los ataques rusos no son solo tácticas militares, sino herramientas políticas que buscan concesiones que van más allá” del propio territorio ucraniano.