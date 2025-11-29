Frente frío 16 ‘congelará’ el norte y centro del país: ¿Qué estados tendrán bajas temperaturas HOY?

El frente frío número 16 provocará bajas temperaturas y lluvias en casi todo el país. (Cuartoscuro)

El frente frío número 16 provocará bajas temperaturas en las regiones norte y centro del país este sábado 29 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, informó que se esperan bajas temperaturas, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posibles lluvias en diferentes puntos del territorio nacional. A continuación, todos los detalles.

Bajas temperaturas por el frente frío 16

Las autoridades alertaron sobre bajas temperaturas de entre -10 y -5 grados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y Estado de México.

En otros puntos se prevén mínimas de entre 0 y 5 grados con posibles heladas en las zonas serranas de Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Algunos estados con costa podrían registrar fuerte oleaje por las rachas de viento previstas. En Oaxaca, en el Istmo y el golfo de Tehuantepec, estas rachas podrían alcanzar 70 kilómetros por hora y disminuirán con el avance del día.

En Nuevo León y Tamaulipas se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora, mientras que en Coahuila existe la posibilidad de formación de torbellinos.

La altura de las olas podría ubicarse entre 1.5 y 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec y en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones disminuirán con el paso del día.

¿Se pronostican lluvias para este sábado 29 de noviembre?

Las condiciones climatológicas permitirán chubascos o lluvias aisladas en casi la totalidad del país.

Chubascos: Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Estado de México, Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas).

Por lo anterior, las autoridades recordaron a la población que las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y alumbrado público. Recomendaron extremar precauciones.

Por último, para la madrugada del domingo 30 de noviembre se prevén temperaturas bajas. Las autoridades sugirieron a la población mantenerse bien abrigada y ventilar las habitaciones en caso de usar calentadores para mitigar el frío.