Senado prevé votar reforma vs extorsión la próxima semana; adelantan cambios en sanciones

El Senado de la República votará la próxima semana la minuta sobre la Ley para Prevenir y Sancionar la Extorsión, se prevé que corrija la plana a la Cámara de Diputados en donde se bajaron las sanciones contra los extorsionadores.

“La propuesta vendrá en el sentido de elevar la media de la penalidad, en el caso de los extorsionadores, creo que la minuta habla de cinco a 15 años, el punto es ir a una media de 15 años mayor”, dijo Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, en conferencia de prensa.

Comentó que esa media se sacaría de las sanciones que tienen las leyes estatales.

Respecto de la posibilidad de que la nueva ley pueda excarcelar extorsionadores, el morenista estimó que probablemente serían pocos los casos.

“Tendría que revisarse caso por caso. Ahí opera la retroactividad de la ley, entendemos que la extorsión es el delito más sensible, y que no podemos pensar que se conceda un beneficio alguno”, indicó el senador de Morena.

“Creo que si elevamos la penalidad será seguramente menor el número de personas que podrían ser beneficiadas”, agregó.

El dictamen se tiene trabajado en un 90 por ciento.

Monreal adelanta que se aceptarán los cambios a la reforma vs extorsión

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que se aceptarían los cambios.

“El Senado es Cámara revisora, si se mejora, y si se atiende lo que en la Cámara no se atendió, yo no tengo problema. Nos allanamos. Le digo a los senadores que no nos molesta ni nos ofende, que corrijan la minuta que enviamos, porque incluso dentro de Morena había esta inquietud de esas sanciones, sobre todo la penalidad y la proporcionalidad”.

El diputado morenista estuvo de visita en el Senado porque pidió prestado el pleno para realizar un foro con alumnos, pues la CNTE tomó la Cámara baja.