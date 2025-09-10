‘Macro fauna carismática’: IMSS dice que audios de titular de Derechos Humanos fueron editados

Hace algunos días se difundió un audio donde Marcela Velázquez Bolio, titular de Derechos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llama ‘macro fauna carismática’ a niñas y niños con alguna discapacidad o cáncer.

Al respecto, en redes sociales, el IMSS difundió una carta en donde explica lo que pasó. "En relación con el audio difundido sobre la titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, a continuación la aclaración de la Mtra. Marcela Velázquez Bolio“, publicó en X.

La titular explicó este miércoles 10 de septiembre que de una reunión de trabajo de dos horas, se tomaron fragmentos del audio grabado, que después fueron editados, para ser sacados de contexto.

“Aunque estaba citando a alguien más, la expresión ‘macro fauna carismática’ es lamentable y no debe usarse como analogía para referirse a ninguna persona”, admite en el documento.

Velázquez Bolio pide una disculpa en la carta. “Reconozco que hay expresiones en mi lenguaje que no corresponde a un entorno profesional. Sin embargo, incluso en la edición, en todo momento hay lenguaje de inclusión”, se lee también en la carta.

¿Qué dijo Marcela Velázquez, titular de Derechos Humanos del IMSS?

Las palabras, que de acuerdo con Velázquez, ‘fueron sacadas de contexto’, tienen origen en una reunión de trabajo que tuvo el 25 de junio con las tres coordinaciones y las 13 jefaturas de la división de la Unidad de Derechos Humanos.

“Se oye culerísimo, pero hay macro fauna carismática, o sea el Teletón es el ejemplo más sonado, o sea, son niñas y niños con discapacidad, con cáncer, lo que la gente considera que si se vale que se protejan los derechos, los que sí, y personas que dicen no pues no, luego eres fauna carismática”, dijo la titular en la reunión de trabajo.

Velázquez Bolio afirmó en la carta que el audio difundido no refleja los valores, ni el compromiso que tiene con los grupos en situación de vulnerabilidad y los derechos humanos.