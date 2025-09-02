Educación y cultura, brújula para el futuro de México: Colmenares

Colmenares recordó que el próximo 22 de septiembre se conmemora un aniversario más de la fundación de la UNAM.

La educación y el acceso a la cultura no son solo derechos individuales, también representan motores de desarrollo colectivo.

Así lo afirmó David Colmenares Páramo, quien destacó que ambos sectores deben entenderse como una estrategia esencial para construir un futuro más justo.

El funcionario recordó que América Latina aún enfrenta rezagos estructurales que limitan el acceso equitativo a la educación y la cultura. Ejemplo de ello es la cobertura desigual en la educación superior, que en zonas rurales apenas registró avances entre 2015 y 2020.

Aun con estas dificultades, aseguró que los gobiernos han buscado revertir la situación mediante mayor inversión, conscientes de que la formación académica y cultural amplía horizontes y fortalece la responsabilidad social de los ciudadanos.

“Los beneficios van más allá del aprendizaje individual; se trata de una apuesta humanista que ayuda a resolver colectivamente los problemas de nuestras sociedades”, afirmó.

En este contexto, Colmenares recordó que el próximo 22 de septiembre se conmemora un aniversario más de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Consideró a la UNAM un verdadero motor de desarrollo: “Como pocas universidades del continente, ha formado no solo profesionales capaces, sino ciudadanos íntegros y comprometidos con su entorno”.

Advirtió que las grandes metas educativas no pueden alcanzarse de manera aislada, pues requieren la participación activa de la sociedad y de todas las instituciones del Estado.

En este sentido, subrayó el papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que con su labor de fiscalización contribuye a mejorar procesos y garantizar que la educación y la cultura lleguen a más personas.

“La educación superior debe protegerse, y la fiscalización es una herramienta clave para lograrlo”, señaló.

Finalmente, reiteró que la educación y la cultura son más que un derecho: representan una brújula hacia el futuro. Invertir en ellas, concluyó, significa abrir puertas a nuevas generaciones, dar voz a más ciudadanos y construir un país capaz de enfrentar sus desafíos con talento, creatividad y compromiso.