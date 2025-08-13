Pide Ríos Farjat no desdeñar riesgo de que reforma afecte la independencia judicial

Margarita Ríos Farjat oradora única en la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de 53 empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF), estimó que la reforma judicial convoca a una introspección profunda. [Fotografía. Cuartoscuro]

La reforma judicial obliga a advertir que cualquier cambio que comprometa la independencia judicial y la excelencia en el quehacer, “representa un riesgo que no debe tomarse a la ligera”, dijo la ministra Margarita Ríos Farjat.

Al participar como oradora única en la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de 53 empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF), estimó que la reforma judicial convoca a una introspección profunda.

“Este contexto no se puede dejar de reflexionar sobre los retos que enfrenta el Poder Judicial en el México contemporáneo… La historia del Poder Judicial nos enseña que la excelencia y la virtud florecen únicamente en un entorno de autonomía y respeto”, agregó la ministra.

La ceremonia estuvo encabezada por la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN (quien no hizo uso de la voz) y en ella se reconoció al ministro Javier Laynez, por 10 años como ministro del tribunal constitucional.

La ministra Ríos Farjat reconoció la dedicación de los empleados del Poder Judicial y enfatizó la importancia que representan para la justicia del país y para la independencia judicial.

“Permítanme rendir homenaje a cada persona que hoy (ayer) recibe este reconocimiento por años de servicio, porque la historia del Poder Judicial está tejida por las ideas y los esfuerzos de cientos de funcionarias y funcionarios que, lejos de buscar el protagonismo, han optado por el camino silencioso de la entrega cotidiana y por el trabajo minucioso, que muy pocas veces es visto y valorado fuera de estos muros, pero que resulta imprescindible para la vigencia de nuestro Estado constitucional”, dijo.

De manera especial, la ministra dedicó unas palabras al ministro Laynez. “La década que ha dedicado a la función jurisdiccional es un testimonio de la responsabilidad y el sentido del deber que distinguen a quienes tiene una vocación genuina por la justicia”, aseguró.

Destacó que, como colega del ministro Laynez ha tenido la oportunidad de observar de cerca su método, su constancia y su rigor intelectual.

“El ministro Laynez es, ante todo, una persona estudiosa, disciplinada en el análisis jurídico y comprometida en el debate argumentativo… su disposición para escuchar, incluso las posturas más contrarias, son virtudes que enriquecen la labor colectiva del tribunal constitucional”, apuntó.

En la ceremonia recibieron reconocimientos y medallas 53 servidores públicos del PJF por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 años de servicio. En el evento, también estuvieron presentes los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo.