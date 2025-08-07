Sheinbaum sobre el ‘perdón’ de EU al ‘Mayo’: ‘Son decisiones del gobierno de Trump’

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que desconoce el acuerdo de Washington con narcos mexicanos (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer si los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, establecieron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que no se les aplique la pena de muerte.

La víspera, el gobierno estadounidense oficializó su decisión de no solicitar dicha medida contra tres de los principales narcotraficantes mexicanos encarcelados en ese país.

En la conferencia matutina, sostuvo que no tiene ninguna información y, justificó, son decisiones del gobierno de Estados Unidos.

Sheinbaum, indiferente ante decisiones de Trump

-¿Pero su gobierno estaría dispuesto a seguir enviando o extraditando a líderes del narcotráfico pese a que tengan acuerdos, como lo hicieron como Ovidio Guzmán?

-No sabemos qué acuerdo tengan con esta persona. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué acuerdo hay porque no es público. No, no conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo, no lo sabemos. Hay acuerdos de extradición y todo lo que tenga que ver con un beneficio para nuestro pueblo vamos a actuar siempre –respondió.

Sheinbaum dijo, además, que su gobierno está en contra de la pena de muerte

Capos de la vieja escuela libran la pena de muerte en EU

Los capos mexicano Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de narcos’, Ismael “El Mayo” Zambada, y Vicente Carrillo “El Viceroy”, libraron la pena de muerte ante las autoridades estadounidenses, de acuerdo con un documento del Departamento de Justicia.

Pese a que en las últimas audiencias de los narcos, las autoridades pusieron como primera posibilidad solicitar la pena de muerte, los capos fueron exentos de esa regla.

Con la medida, Estados Unidos se estaría “olvidando” la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, que supuestamente fue asesinado por las propias manos de Rafael Caro Quintero.