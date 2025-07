Se ‘apaga’ la Suprema Corte: ¿Cuándo será la ‘despedida’ de Javier Laynez y Norma Piña?

El ministro Javier Laynez compartió que el asunto de la prisión preventiva oficiosa no será discutido en las últimas sesiones de la Corte por la 'importancia del tema'. (Cuartoscuro)

Adiós, adiós, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: El ministro Javier Laynez explicó cómo serán las últimas sesiones del máximo tribunal antes de ‘pasar la batuta’ al nuevo Pleno, encabezado por Hugo Aguilar Ortiz.

Laynez explicó que el martes 15 de julio inició el periodo de receso en el Poder Judicial, que incluye a la SCJN, y será hasta el 1 de agosto cuando se retomen las actividades para realizar las últimas sesiones, donde se abordarán asuntos que no incluyen la prisión preventiva oficiosa ni el tema del software Pegasus, que permanecen desde hace meses en la lista de proyectos pendientes.

De acuerdo con el ministro, están programadas dos sesiones del Pleno: 6 y 12 de agosto, donde discutirán 14 asuntos.

Por su parte, las salas de la Corte, que desaparecerán en septiembre, tienen programadas un par de audiencias con aproximadamente 60 asuntos de reclamación que deberán resolverse en esos días, ya que presentan un avance relativamente más rápido.

“Ayer se clausuró el periodo de sesiones conforme lo señala la ley, es decir, el Poder Judicial entra en receso a partir del día 15. Ya no hay sesiones y se suspenden todos los plazos hasta el 1 de agosto. Existe una Comisión de Receso. En esa Comisión me corresponde estar a mí para los asuntos urgentes que no pueden esperar y deben tramitarse (...) En la Segunda Sala quedará una última sesión, y en el pleno, dos: una el 6 de agosto y otra el 12 de agosto. Son las dos últimas sesiones y hay 14 asuntos listados en esa sesión del pleno”, explicó el ministro en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

¿Por qué no avanzó Pegasus y la discusión de inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa?

El ministro comentó que algunos de los asuntos que heredará la nueva generación de ministras y ministros de la Suprema Corte se deben principalmente a las “trabas” o a la relevancia de los temas, que no permiten el tiempo suficiente en las últimas sesiones programadas para ser abordados, discutidos y votados.

Como ejemplo, mencionó el caso de Grupo Pegasus o la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que recibe críticas de diversos sectores.

A pregunta sobre qué pasará con la discusión de la prisión preventiva oficiosa, el ministro explicó:

“No, no creo (que se discuta). Primero, tomó su lugar en la lista (de asuntos). Yo no creo que vayamos a votar. Pensar que se deba adelantar en la lista... y si debo ser muy franco, se ha tomado la consideración de que, dada la importancia del tema, ya pueda corresponder a la siguiente Suprema Corte, porque hay dos asuntos: un acto de inconstitucionalidad y el cumplimiento de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.