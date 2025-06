Sheinbaum ‘lee cartilla a funcionarios’ por red de huachicol desarmada por Harfuch: ‘No encubriré a nadie’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, este lunes 30 de junio, que si algún funcionario o exfuncionario está involucrado con las redes de huachicol, se procederá en su contra.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie. Hay un delito, y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. No estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto", señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo detalló que, tras el cierre de las investigaciones, el gabinete de seguridad podrá dar más información sobre quiénes son los líderes del grupo criminal encargado del huachicoleo, así como el tiempo que llevan operando en el país.

“Cuando se cierre la investigación, pues mucha información se va a poder dar y va a seguir investigándose”, remarcó la titular del Ejecutivo.

Tras el inicio del sexenio de la mandataria, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch, en coordinación con la Guardia Nacional, han realizado distintos operativos para desmantelar redes de huachicol en distintos estados.

Uno de los casos más recientes, destaca la detención de 32 personas vinculadas con el robo de hidrocarburos, una red que operaba en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.

En el operativo fueron detenidos Ciro Sergio ‘N’ y Luis Miguel ‘N’, alias ‘el Flaco de Oro’, quienes operaban en los estados de México, Hidalgo y Querétaro, y que ya contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

El pasado 18 de junio, las autoridades federales aseguraron una ‘refinería’ clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se resguardaron 500 mil litros de petróleo crudo, así como la infraestructura para la producción ilícita de combustibles.

El robo de combustible ha generado pérdidas millonarias para la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).

De acuerdo con la petrolera, entre 2019 y 2024, el robo de combustibles ha costado a Pemex más de 75 mil 710 millones de pesos, cifra que ascendió solo en el primer trimestre del año, a los 5 mil 471 millones de pesos (unos 274 millones de dólares).

En estados como Nuevo León y Zacatecas, el huachicol representa más del 40 por ciento del consumo en 2025. Es decir, que uno de cada cuatro vehículos utilizó gasolina ilícita, según datos de FuelPricing, empresa mexicana de análisis citada por una investigación del diario Financial Times.