Claudia plantea acuerdo global a EU en comercio, seguridad y migración

El “acuerdo global”, planteado vía telefónica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé los temas de seguridad, migración y comercio, por fuera del T-MEC, así como que se reconozca a los mexicanos en Estados Unidos, detalló la presidenta Claudia Sheinbaum.

De regreso de su gira a Canadá, donde participó en la Cumbre de Líderes del G7, la mandataria dijo que, en la llamada, Trump admitió que muchas familias mexicanas trabajan por el bien de la Unión Americana.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, refirió que si ambos países han alcanzado acuerdos para tener “una frontera mucho más segura” y en materia migratoria, “hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México”, es posible un acuerdo general.

“Le planteé por qué no teníamos un acuerdo general, que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Eso no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podemos llegar a un acuerdo general.

“Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos; familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan (por ese país), que él sabe de estas familias.

“Y dijo: ‘Es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país’. Entonces, le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo”, especificó.

Indicó que prácticamente todo está listo para “determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías”.

Para ello, informó que el viernes próximo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para avanzar en los temas de comercio que se tienen pendientes.

En el caso de los temas de seguridad y migración, mencionó que su gobierno busca que se incluya a las familias mexicanas que radican en Estados Unidos; y precisó que esos temas se revisarán con el Departamento de Estado.

Trump ofreció disculpas a Sheinbaum por cancelar reunión en el G7

La titular del Ejecutivo federal contó que Trump se disculpó porque la reunión bilateral cara a cara programada para el martes debió cancelarse, pues tuvo que abandonar la Cumbre del G7 en Canadá, dada la situación en Medio Oriente.

“Primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo: ‘¿No puede pasar por Washington de regreso a México?’. Le dije: ‘Bueno, no, no lo tengo planeado, y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos’”, narró.

Calificó de “ignorantes” a quienes “tergiversaron la realidad” para decir que el presidente Trump se fue de manera anticipada de Canadá “para no reunirse” de forma presencial con ella: “Es un absurdo”, propinó.