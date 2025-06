PAN pide a Sheinbaum reagendar cita con el mandatario estadounidense

Aunque fue lamentable que el presidente Donald Trump abandonara la Cumbre del G7 debido al tema bélico entre Israel e Irán, lo que desajustó las agendas presidenciales, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, consideró que es urgente que el gobierno de México trabaje más y de inmediato para concertar una nueva cita con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Planteó que, “indudablemente, es una muy mala noticia para la comunidad mexicana en Estados Unidos, ya que el encuentro que se tenía en agenda con la presidenta Sheinbaum tenía muchas expectativas de éxito”.

“Claro que el conflicto entre Israel e Irán es un tema de seguridad nacional para la Unión Americana, pero también de estabilidad para todo el mundo; por eso, hacemos un llamado a que el gobierno mexicano tenga una mesa permanente en Washington”, dijo. “Es urgente (...) para negociar con el presidente Trump y cambiar la narrativa actual”, insistió.

El también vicecoordinador panista en San Lázaro, Saúl Téllez, calificó como “un rotundo fracaso diplomático y sin resultados” el trabajo del equipo de Sheinbaum, al afirmar que “en llamadas telefónicas, la presidenta no ha logrado resultados. Estos son catastróficos para México hasta el día de hoy”.

“Las llamadas telefónicas no han logrado quitar los aranceles de 50% al acero y aluminio mexicanos, ni 25% a la industria automotriz; no se quitó la amenaza de gravamen a remesas y, mucho menos, se mejoraron las condiciones de nuestros compatriotas en Estados Unidos”, recordó. “El equipo diplomático de la presidenta es ineficaz, no la ayuda; ni la fecha para reagendar pudieron lograr”, criticó.

Habrá reunión con Donald Trump en otro momento: Rosa Icela Rodríguez

No obstante, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confió en que la reunión bilateral “puede tener lugar en otro momento”, sólo “se pospondrá para otra fecha. No conocemos cuál sea la agenda del presidente, obviamente, pero posteriormente se dará”.

Al encabezar la mañanera, Rodríguez aclaró que “no fue la única cancelación (...). No hubo encuentro con el primer ministro japonés (Shigeru Ishiba), tampoco con el primer ministro de Australia, (Anthony Albanese), ni con el presidente de Ucrania (Volodímir Zelenski)”, remarcó.

Rodríguez Velázquez confió también que existe “una buena comunicación” entre ambos gabinetes. “Están abiertas las posibilidades del diálogo diario y continuará”, explicó.