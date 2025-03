Oposición crítica mitín de Sheinbaum en el Zócalo: ‘Hace falta política bilateral, no mítines’

Líderes parlamentarios del Congreso regatearon su apoyo al gobierno de México frente a la guerra comercial con Estados Unidos por la imposición de aranceles, y criticaron que se llame a un mitin en defensa de la soberanía nacional.

“Esto de ir a dar discursos al Zócalo, por favor, ¿cómo creen que por dar un discurso en el Zócalo va a dejar Trump de imponer aranceles?”, expresó Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN.

Consideró como “indispensable” que México también responda con aranceles, pero focalizados dónde más afecte a los votantes de los congresistas republicanos, para que sean éstos los que les pidan a Trump frenarlos.

Oposición cuestiona los pactos que Sheinbaum hizo con Trump

El también panista Marko Cortés agregó que esto pone a México frente a una “tormenta perfecta” porque se perfila una crisis económica, que el “superpeso” pase a la historia y más violencia e inseguridad, porque a pesar de la entrega inédita de 29 capos, no queda claro “¿cuál fue el acuerdo? ¿Dónde está la negociación?”.

Alejandro Moreno, senador por el PRI y líder de su partido, también reparó en que ni con eso se frenó el amago.

Al ser cuestionado por el llamado a la unidad nacional que se pedía, enfatizó que si bien se debe apoyar la soberanía, no así a un “gobierno que no se deslinda y no deja clara cuál es su relación con el crimen organizado. Cuando infinidad de gobernadores y legisladores están señalados de ser parte del crimen organizado”.

Clemente Castañeda, coordinador de MC, comentó que el Senado, como copartícipe de la política exterior, ya debería conocer en qué se basó la estrategia.

“Se necesita política bilateral y política multilateral. No reuniones en la plaza pública. Sí, una estrategia firme que atienda de manera inmediata a los sectores que van a resultar afectados directamente”.

El coordinador de los diputados panistas, José Lixa, dijo que el oficialismo debe “asumir por completo y con toda responsabilidad los vínculos de integrantes de sus gobiernos con integrantes del crimen organizado, eso no puede postergarse”.

El líder del PRI en Sán Lázaro, Rubén Moreira, acusó que “el país está batallando con EU por culpa de Morena. Está sucediendo lo que Morena dijo que no iba a suceder. Varios días y semanas dijeron que el señor Trump no iba a pasar de las amenazas”.

Lo que han hecho en cinco meses no compensa los errores, los dislates y las omisiones de seis años del gobierno pasado, como destruir el Poder Judicial”.