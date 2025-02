Arturo Zaldívar aclara qué enfermedad padecía: ‘Hacer burla de una desgracia de salud es una bajeza’

“Hacer escarnio, burla y disfrute de una desgracia de salud, me parece una bajeza terrible”, lamentó Arturo Zaldívar, coordinador de Política del gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre los rumores que se difundieron de su estado de salud.

El expresidente de la Suprema Corte, que ahora la preside Norma Piña, aclaró en entrevista que padeció influenza, enfermedad respiratoria que le impidió presentarse a trabajar por unos días, pero actualmente, recalcó, “estoy muy bien”.

“Tuve un problema respiratorio, de influenza hace unas semanas. Ya estoy completamente recuperado. Estoy trabajando con mucha intensidad, con el mismo entusiasmo, con la alegría de tener la oportunidad de servir a la presidenta y a mi país”, detalló este martes 25 de febrero para el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, Zaldívar explicó que sus adversarios políticos, con una “bajeza moral impresionante”, le inventaron enfermedades o incluso aseguraron que estaba a un paso de la muerte.

“Hay gente que se alegra del mal de los demás y hay muchos que estarían muy felices de que esos rumores sobre mi salud fueran ciertos, afortunadamente no es así, estamos completamente recuperados, trabajando al 100 por ciento”, añadió.

Además, el ministro en retiro recalcó que no padece esclerosis múltiple o amiotrófica, como se había informado en un inicio: “Mi padre tuvo esclerosis lateral amiotrófica, que no es esclerosis múltiple, es una enfermedad todavía más cruel que la esclerosis múltiple, no tengo ninguna de estas dos enfermedades”.

Por esta razón, Arturo Zaldívar reiteró que los comentarios son simplemente “rumores esparcidos de manera dolorosa”, los cuales provocaron que sus familiares y amigos se preocupara aún más por su salud.

“Sí generó inquietud, angustia, incluso en familiares y amigos míos porque hay gente sin escrúpulos que por una cuestión política no les importa llegar a donde sea. Reitero, afortunadamente estoy muy bien de salud, completamente recuperado y trabajando con mucha intensidad”, lanzó.

PERFIL: ¿Quién es Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte?

Arturo Zaldívar fue expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, además de ser doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica. También fue profesor en la Escuela Libre de Derecho a nivel posgrado, donde impartió materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.

Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM. Durante su trayectoria ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica, además de ser ponente en numerosos congresos internacionales.

También ha participado en programas de televisión, su última participación fue en el noticiero de Ciro Gómez Leyva.