¿Habrá puente el Día de la Bandera? Esto dice la ley sobre el 24 de febrero

México celebra el Día de la Bandera este lunes 24 de febrero, lo que ha generado dudas sobre si la fecha es feriada y podrás tener un nuevo puente este fin de semana, pero, ¿si aplica el descanso?

Desde 1940 quedó designado el Día de la Bandera como el 24 de febrero, ya que en esta fecha, pero de 1821, se adoptó el tricolor en la bandera mexicana.

Sin embargo, su relevancia es distinta a la de otros días feriados, como el pasado 5 de febrero que se celebró el Día de la Constitución y por ello hubo un puente del sábado 1 al lunes 3 de febrero.

Ahora, la fecha se conmemora en escuelas y otras instituciones, lo que permite que estudiantes y ciertos trabajadores tengan oportunidad de actividades distintas a las convencionales durante la última semana de febrero.

Día de la Bandera: ¿El 24 de febrero es feriado para trabajadores? ¿Se paga doble?

No. La Ley Federal del Trabajo no considera al Día de la Bandera como un día feriado, por lo que no se aplica un día de descanso para las y los trabajadores.

Con ello, cabe aclarar que si debes trabajar este lunes 24 de febrero no te corresponde algún pago triple, como sí ocurre cuando trabajas en otros días feriados.

Sin embargo, si debes presentarte a trabajar el domingo 23 de febrero sí te deben compensar con tu prima dominical, que te corresponde por ley.

¿Los estudiantes descansan el 24 de febrero por ser día de la bandera?

No. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Día de la Bandera no es feriado ni para estudiantes ni para trabajadores de la educación, por lo que las y los alumnos deben presentarse a clases.

Sin embargo, la SEP marca al día festivo como una fecha de reflexión por ser una fecha conmemorativa, por lo que es posible que en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato se realicen actividades especiales a fin de conmemorar el Día de la Bandera.

Calendario SEP 2025: Estudiantes tendrán puente a finales de febrero

Aunque el lunes 24 de febrero, Día de la Bandera, no sea feriado para estudiantes, el viernes 28 no tendrán clases, por lo que tendrán un fin de semana largo y se reintegrarán a sus actividades hasta el lunes 3 de marzo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el viernes 28 de febrero no hay clases porque, como cada último viernes de mes, se realiza consejo técnico escolar.

¿Cuándo es el próximo puente para trabajadores este 2025?

Si tienes dudas sobre cuándo será el próximo fin de semana largo para trabajadores, previo a Semana Santa, la Ley Federal del Trabajo indica que el lunes 17 de marzo es descanso obligatorio por ley, esto debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Con ello, en esa fecha tanto trabajadores como estudiantes, no tendrán actividades obligatorias, y si como trabajador debes prestar tus servicios a la empresa para la que trabajas, debes cobrar el triple por el día laborado, de acuerdo con tus derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Además, si te toca trabajar el domingo 16 de marzo, tienes derecho a tu prima dominical.