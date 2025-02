Un aliado sabroso: ¿Por qué la tortilla podría ‘proteger’ a México de los aranceles de Trump?

En medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles del 50 por ciento en aluminio y acero a México, así como a los autos, México cuenta con un escudo con el cual podría ‘blindar’ su economía.

Las acciones de la empresa mexicana, Maseca, aumentaron su precio en un 80 por ciento, 80 por ciento en poco más de dos años debido a las ventas que realizó fuera del país, con un valor mayor a los 110 mil millones de pesos, de acuerdo con información de Jonathan Ruíz, en su columna El imperio ‘contra tacos’.

Estados Unidos es uno de los países más importantes para maseca debido a la alta demanda de sus productos, especialmente la línea saludable de Mission, ‘Better For You’, que impulsó un crecimiento anual en su EBITDA a 744.3 millones de dólares.

“En estos días del aparente renacimiento de los imperios, los tacos parecen inmunes a los ataques y representaron un claro recurso de defensa″, escribió el columnista de EL FINANCIERO.

¿Cuáles son los productos de Maseca que más se consumen en EU?

Entre los productos de Maseca que más disfrutan los consumidores de EU destacan las tortillas para burrito, otras adicionadas con chipotle y las integrales, cuya característica en común es su bajo nivel de carbohidratos.

Con la venta de esos productos, Masca obtuvo un margen récord de 20.6 por ciento, “que es brutal para un negocio de alimentos como este, que suele ser muy competido”, escribió Ruíz.

El EBITDA general de la compañía es del 17.2 por ciento; el de Bimbo, que también se encuentra en el mercado global, es del 15 por ciento, según cifras reportadas por Bloomberg.

El consumo de estos productos podría deberse a los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos, que suman 36 millones de personas, y los latinos en general, 66 millones.

El columnista detalló que la influencia de la gastronomía mexicana en EU y el mundo podría ser la ‘clave’ para responder a las medidas arancelarias de Trump.

“La empresa desarrolló una fuente de producción binacional que muy probablemente le permite esquivar el posible impacto de obstáculos a las exportaciones procedentes de México en Estados Unidos”, detalló Jonathan Ruíz.