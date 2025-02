El imperio ‘contra tacos’

¿Ya vieron cuánto ha crecido el valor de Maseca? Unas cuatro veces más que las tortillas. Sus acciones aumentaron de precio un 80 por ciento en un periodo de poco más de dos años. Como referencia, el oro se apreció 75 por ciento.

¿Cuál es la razón? Sus ventas crecieron el año pasado a un nivel sin precedentes superior a los 110 mil millones de pesos, particularmente fuera de México.

¿Por qué esta empresa de origen mexicano llama la atención de inversionistas en plena guerra comercial de Donald Trump contra este país hecho de maíz y mole rojo para enchiladas?

Las tortillas lucen como posible escudo contra las ‘balas’ arancelarias en estos días, en especial las que son “mejor para ti”, a decir de lo que comunicó ayer Grupo Maseca, Gruma, en su reporte de 2024:

“En Estados Unidos, su mercado más importante, la fuerte demanda por sus productos, en especial la línea saludable de Mission, ‘Better For You’, impulsó un crecimiento anual en su EBITDA a 744.3 millones de dólares”.

El catálogo en cuestión incluye tortillas para burrito, otras con chipotle y unas más integrales, cuya característica en común es su bajo nivel de carbohidratos.

La empresa presume la rentabilidad de ese negocio.

Con estos productos alcanzó un margen récord de 20.6 por ciento, que es brutal para un negocio de alimentos como éste, que suele ser muy competido. El EBITDA general de la compañía es del 17.2 por ciento; el de Bimbo, que también juega en el mercado global, es del 15 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Crear una marca exitosa puede ocurrir también a otras compañías; hacerlo en el lugar y en el momento correcto puede ser un caso excepcional y es lo que experimentó el equipo de Gruma. En Estados Unidos creció el poder latino precisamente cuando la empresa detonó su negocio en ese país.

En California y Nuevo México la población latina ya es mayoría y en Texas lo será durante la siguiente década, de acuerdo con estimaciones de Pew Research Center, un centro de investigación independiente, con sede en Washington DC.

En Houston, como en ciudades más al sur, ya no es necesario hablar inglés para resolver la relación con los meseros.

Hoy, los habitantes de origen mexicano en esa nación suman 36 millones de personas y los latinos en general, 66 millones; uno de cada cinco estadounidenses pertenecen a esa comunidad que ya supera a la afroamericana.

No solo los latinos consumen tortillas, pero su influencia en la gastronomía estadounidense es innegable y parece irreversible, incluso en China, en donde también se elevan las ventas de la compañía.

Vaya, la comida mexicana es una verdadera fuente de propaganda cultural y Gruma recoge los beneficios con las dos manos.

El apetito por sus acciones revela poca preocupación de los inversionistas por el impacto de la aplicación de posibles aranceles durante esta etapa histórica de fricción en las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

La empresa desarrolló una fuente de producción binacional que muy probablemente le permite esquivar el posible impacto de obstáculos a las exportaciones procedentes de México en Estados Unidos.

Evidentemente, no es la única compañía que se beneficia del avance cultural mexicano fuera de las fronteras del país.

La embotelladora regiomontana Arca, que comercializa del otro lado de la frontera productos Coca Cola, pero también marcas de origen mexicano como Topochico, experimentó un aumento de más del 60 por ciento en el valor de sus acciones durante los últimos tres años.

Varios corporativos estadounidenses buscan también su tajada.

Revisen el caso de Chipotle Mexican Grill. El precio de las acciones de la cadena de restaurantes de ‘fast food’ basada en comida Tex Mex se elevó también más de 80 por ciento en tres años.

Irónicamente, esta compañía podría representar una fuente de ingresos adicionales para Gruma por la vía de sus ventas al mayoreo.

En estos días del aparente renacimiento de los imperios, los tacos parecen inmunes a los ataques y representaron un claro recurso de defensa. Al menos, hasta ayer.