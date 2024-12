Noroña advierte que si la oposición regresa al poder ‘corren riesgo’ AMLO y Sheinbaum

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que si la oposición regresa al poder, una de sus primeras acciones sería encarcelar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la charla con sus seguidores, Fernández Noroña afirmó que en caso de concretarse dicho acontecimiento, los rivales de la llamada ‘4T’ harían ‘pedazos’ a los líderes del movimiento morenista.

“Me queda claro que ellos no se andarían con chiquitas, nos harían pedazos. Mínimo nos meterían a la cárcel, al compañero presidente, a la compañera Claudia Sheinbaum, yo por descontado lo doy”, indicó en redes sociales.

El presidente del Senado hizo un llamado a los morenistas a no convertirse en “los monstruos que en su momento fueron los ahora partidos de oposición“.

“Tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son, porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento y con la antidemocracia, pues acabas en lo mismo, casi exactamente lo mismo”, expresó Fernández Noroña en redes sociales.

Durante la transmisión en vivo, el legislador afirmó que si los opositores son canallas, es su problema. “Yo no lo seré. No lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida”.

Fernández Noroña cuestionó cuál sería el sentido de tantos años de lucha social, si al final se terminara “en el mismo punto” con un eventual regreso de la oposición.

Noroña Fernández Noroña afirmó que Moren debe evitar “la verticalización" de la oposición con el fin de mantener los procesos democráticos. [Fotografía. Cuartoscuro]

Morena por la meta de 10 millones de afiliados

Para el senador, Morena enfrentará un enorme reto de fortalecimiento en los próximos años, bajo el mando de Luisa María Alcalde como dirigente nacional. Además, tratará de evitar “la verticalización" de la oposición con el fin de mantener los procesos democráticos.

El senador dio su visto bueno sobre el desafío que se planteó el partido de alcanzar la cifra de 10 millones de afiliados.

“Nuestro reto es que nos dividamos, nuestro reto es la unidad, nuestro reto es el trabajo con la gente, nuestro es el compromiso, el cumplimiento de la palabra y la honorabilidad”.