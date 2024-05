Tercera ola de calor dejará a México ‘como sauna’: Estos 12 estados se ‘rostizarán’ con hasta 45 grados

¡Qué calorón! Las altas temperaturas no dan tregua debido a que este martes 21 de mayo continuará la tercera ola de calor en México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Serán al menos 12 estados del país los que se ‘rostizarán’ con temperaturas de hasta 45 grados, en zonas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las entidades que alcanzarán altas temperaturas de 40 a 45 grados son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, el norte de Querétaro, norte de Hidalgo, norte y suroeste de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

En Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y el suroeste del Estado de México, alcanzarán entre 35 y 40 grados.

Activan alertas amarilla y naranja por ola de calor en CDMX

¿La CDMX romperá otra vez récord de calor? El SMN prevé que en la capital del país y Tlaxcala se alcancen entre 30 y 35 grados para este martes, por lo que en el caso de CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas amarilla y naranja.

La alerta amarilla corresponde a temperaturas que van de los 28 hasta 30 grados, mientras que la naranja prevé de 31 hasta 33 grados.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del martes 21/05/2024 en las demarcaciones de @AlcCuajimalpa, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/MnJHKFxgoY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 21, 2024

Dichas medidas son por las altas temperaturas que se esperan a partir de las 13:00 horas de este martes.

Las recomendaciones para la población son: utilizar bloqueador solar, no exponerse demasiado tiempo al Sol, vestir de colores claros, no comer en la calle, tomar abundantes líquidos y no hacer ejercicio bajo el rayo del Sol.

¿En qué estados habrá lluvias este martes?

En medio de la tercera ola de calor, también se espera que la lluvia llegue para refrescar algunas entidades.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras.

Los estados donde habrá lluvias y hasta posibles torbellinos serán zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.

En el caso de Chiapas se esperan precipitaciones fuertes con descargas eléctricas que podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en ríos o arroyos.

La Ciudad y el Estado de México podrían tener lluvias aisladas este martes, las cuales también podrían ocurrir en Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz.