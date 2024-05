María Amparo Casar niega que Pemex le haya regresado pensión: ‘No he recibido depósito alguno’

María Amparo Casar, directora de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), negó este martes 14 de mayo que Petróleos Mexicanos (Pemex) le haya devuelto la pensión que recibía desde hace 19 años, a pesar de que un Tribunal ordenara su restitución en un plazo máximo de 24 horas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Casar explicó que la última vez que recibió la pensión de Pemex fue el pasado 15 de febrero, por lo que, aclaró, hasta la noche de este lunes 13 de mayo no ha recibido algún depósito.

“Hasta la noche de ayer que revisé, como no me notifican nada, se supone que me la restituyeron, pero hasta las 7 de la noche de ayer no se me había restituido nada”, dijo.

Ante esto, detalló que tampoco está el depósito de sus retroactivos ni del pago de mayo: “En las cuentas donde siempre he recibido desde hace 19 años la pensión, no hay depósito alguno, ni de los retroactivos, ni lo correspondiente al mes de mayo”.

Por esta razón, la titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad arremetió contra Pemex y acusó que la institución nunca le comunicó que le retiraría la pensión, ya que “me di cuenta por los estados de cuenta bancarios donde se me depositaba”.

Además, añadió que hasta el momento nunca ha sido citada para declarar, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentara que la pensión que cobraba es ilegal porque el esposo de María Amparo Casar cometió suicidio.

“Nunca fui citada el 12 de abril, ni ningún otro día, para que yo precisara circunstancia y lugar de los hechos”, especificó en entrevista.

Ante esto, María Amparo Casar aseguró que esto es un signo de la “falta de indolencia” del presidente de la República y lamentó que en este caso estén involucrados sus hijos. “Me parece una ruindad que estén involucrando a mis hijos en estos, que no tuvieron nada que ver más que una pérdida de un padre, de la cual uno no se recupera fácil”, sostuvo.

Ordenan a Pemex devolverle la pensión a María Amparo Casar

Un juez de distrito había otorgado una suspensión para que Petróleos Mexicanos (Pemex) reintegre en menos de 24 horas el pago de una pensión post-mortem a María Amparo Casar.

El juzgador otorgó esta suspensión para que Casar reciba el pago, a menos que exista un ordenamiento judicial o administrativo firme en el que se haya ordenado la cancelación del pago de la pensión.

El magistrado argumentó que el pago de la pensión representa un derecho adquirido tras el fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla García, y no puede suspenderse unilateralmente por el patrón.