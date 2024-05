5 de mayo: ¿Habrá puente por el Día de la Batalla de Puebla? Esto dice la ley

¿Con ganas de un nuevo puente por día feriado? Luego del Día del Trabajo, que se conmemoró el pasado miércoles 1 de mayo, puede que te preguntes cuánto falta para el próximo descanso o el siguiente fin de semana lago en el que descanses tres días seguidos, además de si habrá algún puente debido al 5 de mayo.

El 5 de mayo se conmemora el Día de la Batalla de Puebla, una fecha importante en la historia de los mexicanos, ya que fue cuando el Ejército de Oriente en Méxicó logró vencer a las tropas francesas en Puebla, en el que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), “representa uno de los episodios más gloriosos de nuestra historia.”

En México los descansos por días feriados dependen de la fecha. Por ejemplo, el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el 25 de diciembre (Navidad) se celebran el día que caen en la semana, sin importar que sea entre semana o en domingo.

Sin embargo, otras fechas de gran relevancia como el 20 de noviembre (Día de la Revolución) o el 21 de marzo (natalicio de Benito Juárez) sí se recorren, en ambos casos al tercer lunes de su respectivo mes, esto con la finalidad de que tanto trabajadores como estudiantes puedan tener un fin de semana ‘largo’, que sirve para salir de viaje o simplemente para tener un día extra de descanso.

¿Habrá puente por el 5 de mayo?

La respuesta es no, pues si bien es una fecha histórica, el 5 de mayo no se considera un día feriado en la Ley Federal del Trabajo. Por ello, esta fecha no es festiva al menos para las y los trabajadores, lo que quiere decir que no se descansa ni el mismo día ni el lunes más cercano a la fecha.

En el caso de los estudiantes de la SEP, el 5 de mayo sí es un día festivo, por lo que no hay clases ese día; sin embargo, este año la fecha cae en domingo, y según el calendario de la dependencia, no se recorre el puente al lunes 6 de mayo.

Lo único que habrá en torno al 5 de mayo en las escuelas es que el viernes 3 de mayo será un día de reflexión sobre días conmemorativos, es decir, que en ese día habrán actividades en las escuelas en torno a la Batalla de Puebla.

¿Habrá puente el Día de las Madres?

Mayo es uno de los meses del año con más días festivos, siendo el Día de las Madres el más popular para millones de familias; sin embargo, la fecha no entra dentro de los días feriados según la Ley Federal del Trabajo, así que las actividades laborales y escolares serán con normalidad.

Al caer el 10 de mayo en viernes, es entendible que te preguntes si puedes tener el día libre para ver a tu madre y celebrarla, y ya de paso disfrutar de un fin de semana largo; sin embargo, no se considera como día feriado.

A pesar de que no se considera como feriado, sí que hay empresas que suspenden actividades con la finalidad de que las y los trabajadores puedan felicitar a sus madres, además de que las trabajadoras que son madres puedan acudir a las escuelas a las actividades de sus hijos.

Luego del Día del Trabajo: ¿Cuándo es el próximo puente para los trabajadores?

A lo largo de mayo incluso habrá un puente el viernes 31; sin embargo, solo será para estudiantes. Y al tener varios días festivos puede que te preguntes si en este mes aún queda un fin de semana largo para que disfrutes con familia y amigos, y lo cierto es que no.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el próximo día feriado es el 16 de septiembre (Día de la Independencia), que caerá lunes. Por ello, el próximo puente del año será del sábado 14 al lunes 16 de septiembre, reanudando actividades el martes 17.