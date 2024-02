Tramo 5 Norte del Tren Maya: ¿Los boletos son más baratos que el autobús? Este es el costo

El tramo 5 norte del Tren Maya se inaugura este jueves 29 de febrero en Cancún, Quintana Roo, y ya hay precios para los boletos.

El director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano, informó durante la conferencia matutina cuál es el costo de las entradas para el tramo que va desde Cancún aeropuerto-Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Si quieres estrenar este nuevo tramo del tren, te decimos cuáles serán los precios:

Especial turista: 79 pesos.

Local turista : 99 pesos.

: 99 pesos. Nacional turista: 148 pesos.

Nacional premiere: 236 pesos.

Estos son los costos de los boletos para el tramo 5 del Tren Maya.

Según explicó el general, se busca que el acceso sea más barato que los boletos de autobús debido a que el costo de este transporte es de 108 pesos.

Las entradas se compran a través de la página de internet y también en las taquillas de todas las estaciones del Tren Maya.

AMLO explica plan para evitar daños ambientales en el tramo 5 del Tren Maya

En su conferencia ‘mañanera’ AMLO explicó cómo se están protegiendo los cenotes y áreas naturales en el tramo 5 del Tren Maya.

Una de las formas es que las vías en esta área se realizan como viaductos, “en forma de segundos pisos”, explicó el presidente. De esta manera se busca también mantener intactos los cruces de fauna.

Sobre los pilotes en los cenotes, AMLO detalló que hay una protección especial en las columnas que tienen un recubrimiento para no dañar el agua.

El presidente agregó que en estos casos se hicieron estudios para no afectar el subsuelo. “Van forradas con una funda especial para no contaminar el agua con cemento y no afectar las zonas bajas como ríos, cenotes y donde haya algún riesgo”, agregó.

Colectivos como Sélvame del Tren, La Selva Salva, Selva Maya SOS, #SOSCenotes y otros grupos ambientales convocaron a una manifestación este jueves para “la defensa de nuestra selva y el agua” durante la inauguración del tramo 5 del Tren Maya.