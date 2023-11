Vicente Fox advierte que podría regresar a X este jueves: ‘Me siento como en cacería sin fusil’

El expresidente Vicente Fox adelantó que este jueves 30 de noviembre podría regresar a la red social X, antes Twitter, ya que su equipo trabaja para restaurar su cuenta y acusó que vivió un “verdadero atentado a la expresión”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Fox expresó que se sintió como “en cacería sin fusil” al no poderse comunicar a través de la red social X, además de que aún no sabe quién provocó el cierre de su perfil.

“Definitivamente no, con sorpresa vimos cómo aparece la cuenta cerrada, esto que es un verdadero atentado a la expresión, independientemente de quién provocó el cierre, por qué lo provocó y para qué lo provocó”, explicó.

Por esta razón, el panista detalló que su equipo está averiguando qué fue lo que sucedió y muy probablemente “hoy sabremos, porque restauraremos la cuenta”.

Llamarle dama de compañía, no fue en ese contexto, responde Fox

Sobre los insultos lanzados a Mariana Rodríguez, esposa del aún gobernador Samuel García, el exmandatario de México admitió que no fue afortunada su expresión, pero aclaró que llamarle “dama de compañía” a la influencer no fue con ánimo de “ponerlo en ese contexto”.

“El evento de la dama de compañía, simple y sencillamente no fue con ese ánimo de ponerlo en ese contexto, así se interpretó, fue una verdadera bomba y claro se entiende esa bomba cuando conjuntas por un lado esa expresión, una influencer poderosa y un movimiento feminista a todo vapor”, dijo.

Ante esto, Fox dijo entender el movimiento feminista y se describió como un hombre que “ha impulsado” a las mujeres: “Hasta pienso que pronto estaremos en un matriarcado, bendito sea Dios, porque yo siempre he sido un impulsor de las mujeres, siempre he sido creador de instituciones, como el Instituto de la Mujer… entonces en ese sentido me siento tranquilo”.

Además, lamentó que Samuel García lo insultara al decirle ‘viejito marihuano’, por lo que el exfuncionario respondió: “Es muy soberbio, muy infantil, muy inmaduro y bueno, ahí están las consecuencias y siguen la batalla y dicen que va a seguir dándole”.

Por otra parte, el expresidente reveló que le ‘urge’ regresar a la actividad política, pues su propósito es apoyar a Xóchitl Gálvez en las próximas elecciones de 2024 para ‘sacar a Morena de Palacio Nacional’.

“Quiero urgentemente regresar a la actividad, quiero ser parte de ese triunfo de Xóchitl, aunque no esté en su equipo, yo lo que quiero es un México libertario”, agregó.