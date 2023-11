Y se marchó… Vicente Fox se queda sin cuenta de X tras agresión a Mariana Rodríguez

Luego de que Vicente Fox agrediera a Mariana Rodríguez, al llamarla ‘dama de compañía’, al compartir un post de Pedro Ferriz, la cuenta de X del expresidente fue cerrada.

“Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió el expresidente en X, al compartir el post de Ferriz, en el que asegura que dará a conocer información sobre el gobernador con licencia, Samuel García.

En respuesta, la esposa de Samuel García señaló que no permitiría sus comentarios, los cuales fueron señalados como acto de violencia.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.”, escribió Mariana. en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

MC denuncia a Fox ante e INE por violencia de género vs Mariana Rodríguez

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, informó que Movimiento Ciudadano presentó una denuncia contra Vicente Fox por las agresiones cometidas en contra de Mariana Rodríguez.

“No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, escribió en X, este lunes 27 de noviembre.

Álvarez Máynez compartió una fotografía donde se muestra la denuncia en contra de Vicente Fox Quesada por ejercer violencia política en razón de género.

Fox ha sido señalado, en distintas ocasiones, de realizar comentarios machistas en contra de las mujeres, incluyendo críticas a funcionarias, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2006, Fox dijo que tres de cada cuatro hogares en México contaban con una lavadora, “no de dos patas o de dos piernas, sino metálica”, refiriéndose a las mujeres jefas del hogar como “lavadoras”.