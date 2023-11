Ebrard ¿recibirá ‘premio de consolación? Este cargo podría ocupar si gana Sheinbaum la presidencia

Luego de anunciar que no se registraría como aspirante presidencial al proceso interno de Movimiento Ciudadano, Marcelo Ebrard dio a conocer, la tarde de este lunes 13 de noviembre, cuáles son sus planes para 2024.

“Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar”, aseguró Marcelo Ebrard, acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, en conferencia de prensa.

El excanciller reconoció a Claudia Sheinbaum Pardo como la virtual candidata de Morena rumbo a las elecciones de 2024 y aseguró que alcanzó un ‘entendimiento’ con la exjefa de Gobierno, con quien se reunió en dos ocasiones para dejar atrás el “antagonismo sin fin”. Además, la calificó como buena y respetuosa.

“Claro que a mí me hubiera gustado otra cosa desde el 6 de septiembre”, reconoció Ebrard, quien aseguró que su equipo trabajará con el de Claudia Sheinbaum en una “coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida”.

“Vamos a ser parte de esta transformación, pero también vamos a seguir diciendo lo que pensamos”, remarcó.

¿Marcelo Ebrard formará parte del gabinete de Sheinbaum si gana la elección del 2024?

El excandidato presidencial aclaró que Claudia Sheimbaum no le ofreció ningún cargo, en caso de ganar las elecciones presidenciales, por lo que descartó ser parte de su gabinete.

Además, descartó la opción de obtener una de las senadurías que pactaba el partido para los aspirantes que no ganaran en la encuesta

“No me ha ofrecido ningún cargo y la senaduría yo le dije, por ahora, no aceptaré, porque eso está dañando el acuerdo del Consejo Nacional. Ya lo he dicho en varias ocasiones, eso va al último, qué cargo tenga yo, es al final”, expresó Ebrard.

Sin embargo, el excanciller advirtió que continuará en la búsqueda por la presidencia de México, luego de los comicios electorales de 2024.

“Siempre voy a estar buscando competir por la presidencia de la República”, enfatizó.