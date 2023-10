Votan en contra del acuerdo de paridad de género en el INE

“Presidenta, con todo respeto, esto es una chicanada porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que queremos votar el criterio 5-4, y se aferraron a que eso no fuera así", expuso la consejera electoral Dania Ravel. [Fotografía. Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro]

Una “chicanada” en la votación frenó otra vez el proyecto de acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer la cuota de cinco candidaturas para mujeres de las nueve gubernaturas que se disputarán en la elección de 2024.

Por cuatro horas, consejeros y representantes de partidos discreparon del acuerdo, ante la negativa de los segundos de establecer esa cuota, al acusar carencia de facultades y violación a la vida interna de los institutos políticos.

Sin embargo, a la hora de la votación la organización no gustó, pues la consejera Claudia Zavala se inconformó porque no entró dentro de ésta un engrose que presentó, dado que la Secretaría Ejecutiva acusó que no la presentó a tiempo.

“Presidenta, con todo respeto, esto es una chicanada porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que queremos votar el criterio 5-4, y se aferraron a que eso no fuera así”, expresó la consejera Dania Ravel, quien apoyaba dicho engrose.

A lo que Guadalupe Taddei, consejera presidenta, replicó: “Lo único que le puede pedir es que sean respetuosos, aquí no hay chicanada”.

El consejero Uuc-Kib Espadas, quien anteriormente ya se ha confrontado con Ravel y quien está en contra de este proyecto, la acusó. “Chicanada la que nos quiso hacer, que un consejero se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado, es responsabilidad de cada quien. El proyecto fue votado y rechazado, no hay materia para que esta sesión continúe”.

El consejero Jaime Rivera acotó que en la votación en general tendrían que haberse separado ciertos puntos, los propuestos por Zavala y otros de Espadas, algo que se pidió con anticipación, pero la Secretaría Ejecutiva no lo aplicó.

En entrevista con medios, Guadalupe Taddei consideró que el error fue “de los que votaron en contra, ¿no?, porque todos debimos haber votado a favor en lo general”.

Acotó que la mayoría de los consejeros está a favor de favorecer a las mujeres, y lo que ocurrió son “gajes de un órgano colegiado”.

El proyecto contemplaba cinco candidaturas para mujeres y cuatro para hombres, con la observancia de alternancia respecto del género postulado en la elección anterior.

Al no pasar el proyecto, se deberá convocar nuevamente a sesión en un plazo de 24 horas.

Los consejeros electorales sí aprobaron el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que brindará asesoría técnica en el diseño, implementación y operación del programa, en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024. También dará observancia a los PREP que se realicen a nivel local.

Pablo Corona, María de Lourdes Martínez, David Fernando Muñoz, Sofía Isabel Ramírez, Patricia Rayón, Katya Rodríguez y Gabriel Sánchez son los integrantes.