Guerra en Israel: Esta es la ruta para rescatar a los mexicanos atrapados en el conflicto

El Ejército tiene una nueva misión que les encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador: Rescatar a los mexicanos que están ‘atrapados’ en la guerra de Israel contra Hamás.

Para esta nueva misión, el Ejército dispondrá de dos aviones. Uno de ellos despegó la mañana de este lunes 9 de octubre, mientras que el otro comenzará su travesía la tarde de hoy mismo, según se informó en la conferencia mañanera del mandatario mexicano.

El objetivo de esta misión es traer de regreso a México a 300 ciudadanos que ya se apuntaron para volver al país, luego de los constantes enfrentamientos en Israel.

“Hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México, están trabajando los embajadores en Israel y Palestina. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir, la mayoría están en Israel. Se está buscando la protección de todos nuestros connacionales”, dijo el presidente López Obrador desde Palacio Nacional.

Durante la conferencia, el presidente fue cuestionado sobre los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamás en Israel.

“Estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia; es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: No intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la violencia”, respondió AMLO.

López Obrador agregó que la ONU “debe aplicarse a fondo” y convocar a una asamblea para pronunciarse por una solución pacífica y evitar la guerra en Israel.

¿Cuál es la ruta del avión que va de México a Israel?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el plan de vuelo de las aeronaves que van al rescate de los ciudadanos mexicanos.

El general Leobardo Ávila Bojorquez, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es el jefe de la comitiva del primer avión que salió con destino a Israel para repatriar a los mexicanos que “voluntariamente desean regresar” a nuestro país.

Ávila Bojórquez detalló en video la ruta que seguirán los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que van rumbo a Israel y que incluye tres escalas antes de aterrizar en Tel Aviv.

Tras despegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el avión mexicano realizará una primera escala en Canadá. Posteriormente, la aeronave se dirigirá rumbo a Irlanda del Norte, donde hará una segunda ‘parada’.

La tercera escala antes de llegar a Israel será en Turquía y de ahí se dirigirán a Tel Aviv, que es la segunda ciudad más grande de Israel.

Una vez en Israel, el Ejército mexicano esperará a los connacionales que deseen salir de ese país para emprender el vuelo de regreso que tendrá la misma ruta.

¿Cuántos mexicanos hay en Israel?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta la tarde de este 9 de octubre se tienen registrados aproximadamente 5 mil personas mexicanas residentes en Israel. Asimismo, se tienen detectadas dos en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania.

La Cancillería mexicana informó que, a través de la Embajada de Israel, el Gobierno de México está en contacto con las autoridades de Israel.

Hasta el momento, a través de las sedes diplomáticas en Israel, se han atendido 336 llamadas y correos electrónicos, brindando asistencia personalizada sobre la situación actual en la región.