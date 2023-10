AMLO sostiene ‘reto’ al INE: No quita postada vs. conservadores de la ‘mañanera’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la mañanera este lunes 9 de octubre de 2023 desde Palacio Nacional, lo acompaña David Aguilar Romero, titular de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

AMLO sigue ignorando al INE: No quita la ‘postada’ en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa ‘desobedeciendo’ al Instituto Nacional Electoral (INE) al no eliminar su posdata en la que ‘ataca’ a sus adversarios.

Por undécima ocasión, la mañanera comenzó con una cortinilla que muestra el artículo 134 de la Constitución (como lo ordenó el INE), seguido de la ‘posdata’ en voz de AMLO, la cual dice:

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este dialogo circular es para atrevidos, para rebelde, no para conservadores.”

¿Cuáles son las gasolineras más baratas y caras del país? Esto dice la Profeco

Tras el mensaje de AMLO, David Aguilar presentó el informe semanal sobre las gasolineras con los precios más altos y más bajos en las ocho regiones del país.

La semana pasada, el precio promedio de la gasolina Magna fue de 22.53 pesos por litro; el de la Premium de 24.70 pesos por litro; mientras que el Diésel se vendió en 24.02 pesos por litro.

Las gasolineras ‘más careras’ fueron Petro 7 Seven, Oxxo Gas y Windstar; mientras que las ‘aliadas de los consumidores’ fueron Repsol, BP y ExxonMobil.

La mañanera de AMLO en VIVO