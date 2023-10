Ebrard afirma que Morena ya tenía los resultados de la encuesta sin hacer conteo

Marcelo Ebrard no fue el ganador en el proceso interno de Morena para ser candidato presidencial en las elecciones 2024. (Cuartoscuro).

Durante un evento en Tlalpan, Ciudad de México, Marcelo Ebrard, ex aspirante a candidato presidencial por Morena, afirmó que los resultados de la encuesta ya los tenían antes del conteo.

El excanciller se refirió al proceso interno de morena, del cual salió victoriosa Claudia Sheinbaum. ‘’No se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas nuestras esperanzas y las del pueblo. Nos trasciende’', sentenció Ebrard.

Comentó también que hace algunos días le dijeron que cuestionar el proceso interno de Morena era una traición y aseveró ‘‘Traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos, esa es una traición, callarse la boca’'.

El político continuó con su mensaje a la ciudadanía y aseguró que no hay que quedarse callados y hay que denunciar lo que está mal, ‘‘Porque el silencio nos va a llevar a que en muy poco tiempo veamos otra vez el cinismo, la corrupción y eso no lo queremos, no lo vamos a permitir amigos y amigas’'.

Dante Delgado no descarta que Ebrard vaya como candidato de MC en 2024

Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), dejó abierta la posibilidad a que el excanciller Marcelo Ebrard sea considerado como candidato presidencial de su partido en las elecciones de 2024.

Durante una reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, Delgado fue cuestionado sobre la probabilidad de que el exsecretario de Relaciones Exteriores se registre como aspirante externo a la candidatura por la Presidencia de México.

Delgado dijo que su movimiento político podría recibir de brazos abiertos al morenista en caso de que busque sumarse a sus filas.

No obstante, señaló que para ello deberán esperar a la convocatoria oficial que se dará a conocer a finales de octubre.

“Nosotros no estamos contemplando ni descartado a nadie, apenas va a salir la convocatoria (...) En el caso del licenciado Marcelo Ebrard, y otros mexicanos muy destacados, son nuestros amigos, de tiempo atrás hemos estado en luchas, siempre hemos estado”, declaró Delgado.