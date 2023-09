A propósito de Marcelo Ebrard, ¿qué políticos se han ido de Morena?

En medio de las especulaciones sobre el destino político de Marcelo Ebrard y de las versiones que ya adelantan su salida del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha surgido la duda sobre quiénes han sido los políticos que han abandonado el partido guinda para ‘chapulinear’ en otros partidos.

Este jueves, el excanciller descartó la posibilidad de lanzarse por la Presidencia en 2024 de manera independiente, luego de que circularan rumores de un posible rompimiento con Morena para buscar la candidatura por otros frentes. Al respecto, Ebrard aseguró que este nunca ha sido su objetivo, además de dejar claro que esa “no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos”.

Por otro lado, el exsecretario de Relaciones Exteriores explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que, con el nombramiento de Claudia Sheinbaum como abanderada de la 4T, considera que ya no tiene espacio en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO); no obstante, aclaró que sí estará en la boleta de 2024, aunque ya no milite en Morena.

De confirmarse la llegada de Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano (MC), tal y como se especula en las redes, el político no sería el único que haya decidido dejar atrás su militancia morenista para competir bajo la bandera de otras fuerzas de la oposición. ¿Quiénes han sido los exmorenistas que decidieron ‘cambiar de camiseta’?

Vicente Onofre Vázquez

Recientemente, el diputado federal Vicente Onofre Vásquez se unió a las filas del grupo parlamentario del PRI, tras formalizar a principios de agosto su salida de la bancada de Morena en San Lázaro para declararse independiente.

Onofre Vázquez fue sancionado hace más de un año por su entonces partido, luego de que asistiera a una junta directiva de la Comisión de Gobernación, presidida por el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, dándole así el quórum que necesitaba para la aprobación de la integración del orden del día.

Cabe mencionar que el legislador habría decidido asistir a la reunión liderada por ‘Alito’ Moreno, aun cuando los diputados de la bancada morenista habían acordaron no aparecer en la sesión.

Leticia Vargas Álvarez

En junio de 2022, la diputada Leticia Vargas Álvarez se sumó al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas, luego de haber denunciado malos tratos por parte de su bancada morenista, en especial de la coordinadora Úrsula Patricia Salazar Mojica, a quien acusó de no tomarla en cuenta dentro de las reuniones legislativas.

“Esto es el colmo. A mí no me puso Erasmo González, a mí me puso el pueblo y a ellos les voy a responder, me voy al PAN para proteger mi escaño y evitar que por medio de triquiñuelas me quiten el espacio que ahora tengo”, declaró en su momento.

Vargas Álvarez aseguró que le costó mucho trabajo tomar la decisión de renunciar a su militancia en Morena, pero que al ser ignorada por el delegado nacional, Ernesto Palacios Cordero, optó por abandonar el partido.

Natzielly Rodríguez

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada dejó su cargo en 2021 en el Congreso de Aguascalientes, al que llegó de la mano de Morena, para lanzar su campaña por la gubernatura del estado respaldada por el extinto partido Fuerza por México, fundado por Gerardo Islas Maldonado, antiguo miembro del partido Nueva Alianza y por Pedro Haces Barba, líder sindical y exsenador del partido Movimiento Regeneración Nacional.

Tras perder las elecciones locales en las que resultó ganadora María Teresa Jiménez, Rodríguez Calzada se convirtió en la directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (IAPEMI).

José Luis Pech

El ingeniero industrial José Luis Pech Várguez fue candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante las elecciones de 2016. Sin embargo, quedó en tercer lugar de la contienda.

El 8 de julio de ese mismo año, fue designado por la entonces presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, como delegado con funciones de presidente y secretario general de Morena en Quintana Roo. También fue postulado por Morena para senador en las elecciones federales de 2018.

Sin embargo, en febrero de 2022, anunció que se lanzaba como candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano.

Lilly Téllez

La actual senadora por Sonora, y quien hasta hace unos meses se perfilaba como candidata a la presidencia de México, Lilly Téllez, optó por abandonar la bancada de Morena en el Senado en abril de 2020. Esto, después de explicar que su renuncia al partido guinda, se debió a “diferencias de criterio”.

Téllez, quien fue periodista antes de irrumpir en la política, se pronunció en varias ocasiones en contra de las iniciativas para despenalizar el aborto y para legalizar la marihuana en el país, ambas impulsada por Morena en el Congreso.

Días después, la senadora anunció que se sumaba a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) para hacer frente “a la destrucción del gobierno morenista”.