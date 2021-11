Roberto Valenzuela es amenazado de muerte tras ‘chapulinear’ del PAN a Morena

El diputado federal de Aguascalientes, Roberto Valenzuela Corral, denunció que fue amenazado de muerte por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Luévano Núñez, por haber renunciado el pasado jueves al partido blanquiazul y emigrado a Morena.

En un comunicado público, Valenzuela Corral expresó que “mi voto no obedece a líneas partidistas. Mi convicción siempre es en beneficio de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”.

“Por los meses que me he desempeñado como diputado federal, me di cuenta que la realidad, la verdad y la congruencia de apoyar, beneficiar y sacar de la pobreza y dignificar a mis hermanos está clara”.

Expuso que “aún en peligro, continuaré mi lucha a favor de mis hermanos y hermanas indígenas, no pienso descansar y mis votos y acciones serán siempre pensando en ellos”.

“Informo que mi salida del PAN responde a dos motivos: el primero por proteger a mi familia. Estoy presentando una denuncia contra del ex diputado federal panista Javier Luevano Núñez y quienes resulten responsables si algo les pasa a mis seres queridos o a mí por amenazas a nuestra seguridad”.

“En esta denuncia señalo las amenazas, la evidencia y acciones que se nos han hecho. Aunque temo por perder la vida, sé que mis hermanos indígenas están conmigo y nos cuidarán porque aunque tengamos diferencias entre nosotros nos protegemos”, confió.

Explicó que “intenté exponer este peligro a las personas que consideré podrían ayudarme dentro del PAN y a la entonces presidenta municipal de Aguascalientes, para compartir las evidencias de estas amenazas y fui ignorado, a nadie le importó la seguridad de mi familia o la mía”.

“En segundo lugar, mi cambio de afinidad política es porque no encontré la empatía y el auténtico interés en ayudar a los más necesitados. La prueba está en que al expresar mi voto a favor de un hombre probo como Pablo Gómez para encabezar la UIF, fui insultado, me acusaron de traidor y corrupto”.

“A los que me gritaron traidor por mi voto y por mi cambio de bancada, les digo que al ofenderme a mí, a mis valores o a mis convecciones, están ofendiendo e insultando en realidad a mis hermanos indígenas”.

Recalcó que “soy orgullosamente de raíces mazahuas y de origen humilde, al igual que mis hermanos. Yo no soy fifí y no toleraré ese trato discriminatorio hacia mis representados”.

“Voté a favor de la ratificación de Pablo Gómez por convicción y reconocimiento a su trayectoria, porque es la mejor opción y porque de antemano se que su desempeño será a favor del pueblo de México”, sostuvo.

“Pido a la UIF que me revisen a mí y a mi familia, que vean mis finanzas y lo continúen haciendo durante mi gestión. Esto para responder a quienes especulan que mi salida del PAN es por dinero”, dijo.

“Me consta que hay mucho mayor unidad y libertad de voto en Morena. Señor presidente, señor Pablo Gómez, señor Mier, compañeros que me reciben en una nueva bancada y de manera tan cordial respetuosa y cálida, tienen ustedes mí reconocimiento”, expresó.