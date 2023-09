¿Mensaje ‘oculto’ para Ebrard? ‘La tercera es la vencida’, dijo AMLO

Morena concluye este 6 de septiembre el proceso por el que elegirá a su coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación (su virtual abanderado presidencial), y el equipo de Marcelo Ebrard se sostiene como el más crítico de todos.

A unas cuantas horas de que la y los aspirantes a la candidatura de Morena se reúnan en el World Trade Center de la Ciudad de México, Martha Lucía Micher, representante del excanciller, apuntó que ha habido “una serie de incidencias que a nuestro parecer no podrían seguir sucediendo”.

Afirmó que seguirán contribuyendo a este proceso de selección interno de Morena, “siempre y cuando no se ponga en riesgo el proceso democrático y transparente, apegado al acuerdo que firmaron las y los aspirantes” en junio pasado.

Esto dijo AMLO sobre la selección de la ‘corcholata’ de Morena

El presidente de la República adelantó que se reunirá con los aspirantes ‘perdedores’ después de que se dé a conocer al ganador o ganadora.

“Son mis hermanos, ¿cómo no me voy a reunir con ellos? Son personas muy responsables, no son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación. Aquí se lucha por ideales, por principios, por el pueblo”, dijo en la ‘mañanera’ de este miércoles.

El mandatario también dio algunos detalles de la entrega del bastón de mando al vencedor de la encuesta de Morena. Por ejemplo, la ceremonia no se hará en Palacio Nacional y el bastón que ceda no será el mismo que recibió en el Zócalo de la CDMX tras tomar protesta como presidente.

López Obrador también pareció dirigir un mensaje a Ebrard.

“Yo siempre les digo ‘No se me desesperen mucho’, porque acuérdense que yo tardé, y fueron tres veces, la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir: ‘No, pues no quiso el pueblo ahora’”, comentó.

Las veces en las que Ebrard ha buscado la Presidencia

El hoy excanciller Marcelo Ebrard, siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal y miembro del PRD, reveló sus intenciones de competir por la silla presidencial en las elecciones de 2012.

¿Cuál fue el ‘pero’? Que el hoy titular del Ejecutivo y quien todavía militaba en las filas del ‘partido del Sol Azteca’ buscó competir otra vez en los comicios presidenciales tras su derrota contra Felipe Calderón en 2006.

En los procesos internos del PRD en el 2011, se realizó una encuesta en la que López Obrador se vio favorecido para ser abanderado del partido hacia 2012. En el momento, Ebrard optó por no discutir el resultado.