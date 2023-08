Examen Comipems 2023: ¿No te quedaste en ninguna de tus opciones? Esto puedes hacer

Faltan unas horas para que los aspirantes conozcan los resultados del examen Comipems 2023, será el viernes 18 de agosto cuando los estudiantes sepan en qué prepa se quedaron.

Una de las incertidumbres es qué pasa si no te quedas en ninguna de las opciones que elegiste al hacer el registro.

La Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior (Comipems) detalla en su instructivo que las hojas de respuestas son leídas y calificadas por una máquina electrónica.

El resultado del examen es el número de aciertos obtenidos por cada concursante y el máximo es de 128.

Si no te quedaste en alguna de tus opciones de prepa es porque no alcanzaste el puntaje mínimo. También influye si no hay lugar disponible en tu primera opción o no tienes el promedio necesario.

La Comipems ofrece un ‘Plan B’ para los estudiantes, el cual consiste en diferentes alternativas que se detallan en la Gaceta Electrónica de Resultados.

¿Cómo consultar la Gaceta Electrónica de Resultados del examen Comipems?

En la Gaceta Electrónica de Resultados está la lista de aspirantes por número de folio y puntaje obtenido en el examen.

Esto es lo que necesitas saber para consultar la Gaceta Electrónica de Resultados.

También está la clave de la opción en la cual fueron asignados y, en este caso, encontrarás una columna con las siguientes letras:

NP: No se asignó lugar por no haberse presentado al examen.

No se asignó lugar por no haberse presentado al examen. S/C: No se asignó lugar por no haber terminado la secundaria.

CDO: No se asignó lugar porque no se obtuvo el puntaje suficiente. También ocurre si no obtuviste el promedio mínimo de 7.0 en secundaria.

En este último caso, tienes derecho a escoger otra opción entre los lugares que hay disponibles, luego de la asignación.

Si no te quedaste en ninguna de tus opciones, por algún motivo, en esta misma Gaceta encontrarás una lista de escuelas con lugares disponibles.

También hay información sobre otras opciones para estudiar la prepa en sistema abierto o a distancia, en algunas instituciones de la Comipems.