Comipems 2023: ¿A qué hora publican los resultados? Esto necesitas para consultarlos

‘No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla’: Este viernes se publicarán los resultados del examen Comipems 2023, por ello, si aún no sabes a qué hora puedes consultarlos o qué documentos necesitas, aquí te damos todos los detalles.

De acuerdo con la convocatoria del Comipems, la entrega de resultados para los aspirantes será este viernes 18 de agosto, por lo que a través de su página web podrás consultarlos: https://guias2023.comipems.org.mx/

Es importante que recuerdes que una vez entregados los resultados, tendrás que realizar tu inscripción, así como llevar los documentos requeridos al plantel en el que fuiste asignado en la siguiente semana, previo al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

¿A qué hora se publican los resultados del Comipems 2023?

A pesar de que la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior (Comipems) no ha informado la hora exacta de la publicación de los resultados, en años anteriores se han logrado consultar en punto de las 12:00 am de la fecha anunciada por la institución.

Incluso, los resultados se han mostrado desde un día antes, es decir, desde el jueves 17 de agosto, por ello, te recomendamos tener a la mano tu CURP y folio para conocer la escuela en la que fuiste asignado, además de paciencia en caso de que la plataforma se sature durante las primeras horas.

Paso a paso: Así puedes consultar los resultados del Comipems 2023

Para saber en qué plantel de educación media superior te quedaste, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página web de Comipems.

Comipems tendrá un apartado donde publicará la Gaceta Electrónica de Resultados.

En ella podrás comprobar el plantel en el que fuiste asignado, así como el número de aciertos.

Los documentos que deberás tener a la mano son: Número de folio y Cláve Única del Registro de Población (CURP).

¿Qué hacer si obtengo CDO en mis resultados Comipems 2023?

Si obtienes como resultado CDO, te tenemos buenas noticias: Esta opción te permitirá elegir entre otras instituciones académicas que todavía tienen lugares para los aspirantes que no han sido asignados en alguna de las escuelas que solicitaste.

Este trámite podrás hacerlo después de la publicación de los resultados que serán difundidos a través de la Gaceta Electrónica de Resultados de Comipems, donde se darán a conocer las fechas y los lugares para que los aspirantes que no obtuvieron un lugar en el plantel de su elección puedan acudir a elegir otro plantel en el que aún queden lugares.