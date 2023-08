Xóchitl Gálvez acusa que Morena ‘metió su cuchara’ en proceso del Frente Amplio

"Me he ido ganando al panismo, me he ido ganando al perredismo, me he ido ganando el priismo”, sostuvo Xóchitl Gálvez en su visita a la capital mexiquense. Fotografía. Twitter/ Xóchitl Gálvez

Las irregularidades que se registraron con las firmas del proceso interno del Frente Amplio por México se debieron a que “Morena se metió al proceso para intentar descarrilarlo”, denunció Xóchitl Gálvez.

Explicó que “sí hubo certeza, aunque obviamente nunca nos gusta que nos quiten firmas. A todos nos quitaron firmas, porque la gente de Morena sí se metió al proceso, sí se metieron militantes de Morena y de otros partidos para intentar descarrilar este proceso”.

“Yo misma vi un sospechoso crecimiento de firmas cuando se abrió a que se tomara la foto previamente, fue demasiado rápido, porque antes le pedían la prueba de vida, pero omitieron los otros y de repente empezaron miles de firmas, pero todos sabíamos que esas firmas se iban a validar”, explicó.

Al iniciar el martes su gira por el Estado de México, en Toluca, Gálvez dijo que “sabíamos los participantes que las firmas de los militantes de los partidos que estamos no iban a valer y sabíamos que iba a haber un cotejo de las credenciales con las fotografías”.

“Para muchas personas fue muy sencillo capturar de manera masiva y yo advertí esto, que empezaba a subir la base de datos de una manera atípica, a mí misma me empezaron a subir de manera atípica y pedí que se verificaran si esas firmas que yo estaba recibiendo eran válidas o no”, precisó.

Entonces “nos quitaron las que no era válidas, afortunadamente yo traía 565 mil y no me generó ningún problema, pero sí lo sabíamos”.

Por eso, “yo no creo que haya problemas en el Frente, porque esto es más importante que un proyecto personal”, afirmó. Sobre la inconformidad del PRD con el tema de las firmas y la descalificación de sus aspirantes, afirmó que “hay una buena actitud del PRD, es normal que no les guste perder. Si yo saliera apoyaría a quien gane”.

Respecto de su situación, aseguró: “Apenas llevo seis semanas y el presidente López Obrador está temblando. No quiero ser soberbia, pero vine a poner bueno el proceso. Estaban medio desangeladas las corcholatas y la llegada de algunas personas ayuda a que agarre nivel”.

“Salí de repente de la nada y no tenía todo el consenso y me he ido ganando al panismo, me he ido ganando al perredismo, me he ido ganando el priismo”, sostuvo.