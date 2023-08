Xóchitl Gálvez ‘manda mensaje’ a Delfina Gómez: Esto le encargó sobre transporte público

Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a coordinadora del Frente Amplio por México, visitó el Estado de México y le dejó un mensaje a la gobernadora electa, Delfina Gómez, que pronto iniciará su administración.

“Yo sí le pediría a la gobernadora que, dentro del presupuesto, trate de hacer un convenio con la Ciudad de México para ampliar la red de transporte hacia las zonas como Ecatepec, hacia Nezahualcóyotl, donde vive una gran cantidad de habitantes que van a trabajar a la CDMX”, puntualizó la aspirante a coordinadora del Frente Amplio por México.

Destacó que a ella le consta que a diario miles de mexiquenses que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México se levanta a las 5:00 horas para ir a trabajar a la capital del país, por ello, el gobierno entrante de Delfina Gómez tiene que hacer un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para ampliar la red de transporte hacia zonas de Ecatepec y Nezahualcóyotl, por ejemplo.

“La Ciudad de México no puede construir Metro en el Estado de México, eso sí le toca al Estado de México. Y es que recientemente, la gobernadora electa mexiquense, sostuvo que durante su mandato no podrá implementar líneas de Metro a la Zona Metropolitana, porque sale muy caro.

Y recordó que el Gobierno de la CDMX paga un subsidio grande para mantener a bajo costo el funcionamiento del Metro. “Creo que el Estado de México tendría que ser corresponsable con sus habitantes que van y que utilizan el transporte público de la Ciudad de México. Creo que la gobernadora (electa) debe ponerse en los zapatos de los habitantes del Estado de México que se hacen hasta tres horas para llegar a trabajar.

La hidalguense reiteró que este año, con la entonces alianza ¡Va por el Estado de México!, se perdió el partido de ida, que fue la gubernatura mexiquense ganada en las urnas por la hoy gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez, pero viene el partido de vuelta en 2024.

Gálvez Ruiz recordó que el próximo año, en el Estado de México habrá elecciones para elegir autoridades de los 125 ayuntamientos, diputados locales, federales y senadurías, por ello, hizo un llamado a los partidos políticos locales contrarios a Morena y sus aliados, a que armen sus mejores cuadros para ser competitivos.

”El llamado que yo hago a los dirigentes locales, es a buscar a los mejores cuadros para regidor, para síndicos, para alcaldes, para diputados locales, para diputados federales, para senadores. Yo estoy segura de que si alineamos bien, llenamos el estadio, vamos a ganar el partido de vuelta, no tengo la menor duda y creo que, en el Estado de México, vamos a llevar mucha afición al estadio, a este partido de vuelta y la historia va a ser totalmente distinta”, puntualizó.

”Su servidora tuvo una participación activa en la campaña del Estado de México, yo apoyé a Alejandra del Moral (PRI) convencida de que era la mejor opción para nosotros en el Estado de México, hice campaña para ella sin estar con ella, me fui a Ecatepec, me fui a Tlalnepantla, yo no soy una mujer de dientes por fuera, soy una mujer que, cuando se compromete, se compromete, me tocó cuidar casillas en Ecatepec”, agregó.

‘Ciudad de México ha abusado del Sistema Cutzamala’

Xóchitl Gálvez subrayó que la capital del país ha abusado en la explotación de las tres presas que surten de agua al Sistema Cutzamala, siendo estas la de Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, en Michoacán, por lo que la Ciudad de México tiene que buscar sus propias fuentes de abastecimiento del recurso natural.

”La Ciudad de México tiene que tratar el agua, tiene que potabilizar parte de esa agua que va del Cutzamala y dejar de depender del Cutzamala como hoy depende en gran medida, reforestar de manera importante los bosques de lluvia. El tema del agua es un tema que este gobierno ha abandonado y que se ha dejado de ver de manera integral. La Ciudad de México consume de manera irresponsable el agua que viene del Cutzamala. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con los gobiernos estatal, del Estado de México y de la Ciudad de México, tiene que resolver de manera integral, no puede sola la Ciudad de México, no puede solo el Estado de México y no puede solo el gobierno federal”, concluyó.

En el parque Cuauhtémoc, mejor conocido como la Alameda Central, en Toluca, la aspirante a la presidencia de la república se reunió con simpatizantes de los pueblos indígenas mazahua y otomí.