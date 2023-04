‘Cenote de Ecatepec’: Vecinos se quejan de bache que cumple un año sin ser reparado

En plenas vacaciones de Semana Santa, usuarios de redes sociales dieron a conocer un “cenote”, ubicado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

Se trata de un gran bache que cumple un año en el municipio, del cual salen aguas negras y donde las autoridades de Ecatepec no han implementado acciones para repararlo.

“Te estamos esperando con nuestro nuevo cenote, el cuál puedes venir y disfrutar con toda tu familia”, expresó el usuario identificado como @papaenojado5, en TikTok, quien hace mofa del bache.

A través de TikTok, @papaenojado5 se mofa del bache y hace alusión a este como una atracción turística del municipio, acompañada de una tirolesa, un puesto de tacos, así como de una casa de campaña para las personas que deseen visitar el lugar.

En el video se muestra como surge agua contaminada de una tubería rota dentro de un bache. De igual forma, expone otro bache a las orillas de la avenida principal del municipio.

“Esto no es cosa de risa, sino de tristeza, con la vida de los Ecatepenses no se juega, me duele Ecatepec, me duele verte así”, concluye el usuario.

¿Baches en tu calle? Así puedes reportarlos en la CDMX?

El Estado de México no es el único lugar en el que se han reportado baches, la CDMX también padece de este problema, el cual es peligroso para los habitantes.

Por ello, para reportar un bache en la calle los capitalinos pueden hacer lo siguiente:

Marca al *0311

Selecciona la opción ‘Bachetón’ con número 5

con número 5 Una operadora atenderá la llamada y registrará tu solicitud

Esto generará un folio del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) sobre el bache que reportaste

También es posible hacer una llamada al 911 y reportar el bache con el operador que atienda tu llamada, este será enviado a las autoridades competentes para la reparación de la calle.