Gustavo Aguirre: ¿En qué va el caso del doctor acusado por comprar fentanilo?

Manifestantes piden no criminalizar al anestesiólogo Gustavo Aguirre. (Especial)

Antonio Juárez Navarro -abogado del doctor Gustavo Aguirre, acusado de comprar fentanilo- adelantó que serán retirados este martes 8 de agosto los sellos de clausura del domicilio de su cliente.

“Ayer ya se le informó de manera oficial que ya se le va a entregar su casa y que muy difícilmente se la van a volver a quitar, y está muy consternado”, detalló su abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Ante esto, Juárez Navarro acusó irregularidades en el domicilio del doctor Gustavo Aguirre tras revelar que un juez había ordenado catear la casa y no asegurarla. Por ello, el abogado afirmó que ‘mintieron’ los funcionarios que fueron a asegurar el inmueble.

“El juez nos notificó que le había ordenado a la Fiscalía que retirara los sellos (...) Se supone que hoy ya van a quitar los sellos, lo curioso es que la Fiscalía haya negado haber asegurado el inmueble (...) El juez dijo que él autorizó un cateo y no un aseguramiento”, sostuvo.

Sobre la audiencia que este día se realizará en contra del doctor Aguirre, su defensa anticipó que hoy se dará a conocer de qué se le acusa y ‘veremos qué decide el juzgador en torno a esto’.

“Escucharemos de qué se le acusa,, cuáles son los datos de prueba con los que cuentan en contra de él, lo expondrán y nosotros decidiremos si declara o no y cuánto tiempo necesitamos”, aclaró.

Además, admitió que existe una probabilidad que su cliente se quede en prisión preventiva justificada: “El amparo era para que no lo aprehendieran antes de esta audiencia, pero sí existe la probabilidad de que solicite una medida cautelar de prisión preventiva justificada (...) Sí es probable que la soliciten, pero el juez deberá tomar en cuenta nuestros alegatos y defensas”.

Gustavo Aguirre ‘no tiene por qué preocuparse’, asegura AMLO

La semana pasada, López Obrador indicó que el gobierno no actuará en contra de Gustavo Aguirre, el anestesiólogo investigado por comprar fentanilo, en caso de que no haya cometido algún delito.

“La autoridad competente va a resolver, hay que tener confianza en eso, si no cometió un delito no tiene nada que temer porque no se cometen injusticias en el gobierno nuestro, aunque corresponda a la Fiscalía o al Poder Judicial que está en contra de nosotros casi por entero, de todas maneras aquí lo denunciamos si es una injusticia”, sostuvo.

El médico Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, denunció el pasado 28 de julio que fue desalojado de su vivienda y es investigado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) tras comprar fentanilo, aunque aseguró que todo fue legal y que lo utiliza en su trabajo.

La situación desató una protesta por parte de médicos integrantes del Colegio de Anestesiólogos de Sonora, quienes demandaron a las autoridades dejar de criminalizar al gremio, ya que el fentanilo que usan para trabajar no es el mismo que se trafica y usa indebidamente.

Ante los reclamos, López Obrador aseguró que el anestesiólogo no tiene “por qué preocuparse en nada”. “No vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar”, señaló. Solo en caso de que las autoridades prueben que está involucrado en actos ilícitos, entonces tendrá problemas con la justicia, agregó.