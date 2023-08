‘No andaría en chinga’: Xóchitl Gálvez niega que haya un ‘dedazo’ a su favor

Con una carcajada, Xóchitl Gálvez, afirmó que “yo no soy producto de un ‘dedazo’”.

La senadora panista, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), se defendió de las acusaciones de quien fuera su compañero de partido, el exsenador Jorge Luis Preciado, y sostuvo que “a mí nadie me ha dicho que tendré la candidatura, si no, no andaría en chinga por todos lados. Me levanto a las 05:30 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. Todos conocen mi agenda”.

“No soy producto de un dedazo. Otra vez un hombre descalificando el trabajo de una mujer. Yo no tomo la decisión, la van tomar los ciudadanos, lo va hacer una institución de prestigio. Habrá una elección que será el 3 de septiembre, ahí están las organizaciones de la sociedad civil y ellos tendrán la posibilidad de elegir a quien encabece el Frente Amplio por México”, respondió.

Luego de que Preciado Rodríguez acusó que el proceso interno del Frente Amplio es sólo “una simulación” y que “ya está acordado, ya está arreglado” que la candidata sea Xóchitl Gálvez, por lo que se retiró de la competencia y hasta renunció al PAN, la senadora afirmó que “no, yo sigo buscando las firmas y quiero llegar al medio millón, como meta, y les pido a todos aquellos que no han firmado que lo hagan y voy en las encuestas en primer lugar”.

“Si esto es dedazo yo creo que no, yo creo que es un reconocimiento a un trabajo, a una trayectoria. Respeto mucho a Preciado y le diría que lo necesitamos en este Frente, todos somos indispensables y todos tendríamos algo que hacer y la misión es rechazar este proyecto autoritario” del gobierno de Morena y del presidente López Obrador.

Recalcó que “yo no tengo una sola firma comprada, toda la gente que ha firmado lo ha hecho de manera voluntaria, no han sido de operadores de los partidos sino de forma ciudadana”.