Frente Amplio acusa a AMLO de provocar agresiones por críticas en ‘mañaneras’

Organizaciones de la Sociedad Civil responsabilizaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de las posibles agresiones contra periodistas independientes, críticos de su gobierno y aspirantes a encabezar la oposición, que se puedan derivar de los comentarios negativos que realiza durante sus conferencias de prensa matutinas.

Según señalaron en un comunicado, sus expresiones, a las que calificaron de “ofensivas y calumniosas”, pueden ser tomadas por algunos de sus seguidores o grupos afines como señal para agredir a las personas mencionadas, como sucedió hace unos días con la senadora Xóchitl Gálvez, quien acusó a “reventadores” de Morena de sacarla de un mercado de artesanías en Oaxaca con violencia.

“Nada garantiza que tengan conciencia de los límites, si es que los hay”, indica el comunicado firmado por el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, Une México y Unidos por México, todas vinculadas a la alianza “Va por México”, conformada por el PAN, PRI y PRD.

Tras la embestida contra Gálvez, López Obrador consideró oportuno hacer un llamado para no rayar en la intolerancia frente a la oposición durante su “mañanera” del 26 de julio.

“Sí (hacer el llamado), para todos, hay que respetarnos y ser, pues muy partidario de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha. Es como la mentira, es reaccionaria; la verdad es revolucionaria”, remarcó.

Argumentó que no se le deben dar motivos a la oposición, porque además la cuarta transformación va “requetebién”.

“Ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos, no testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos”, expresó mientras lanzaba tres besos con la mano para después levantar ambas con la señal de amor y paz.

Organizaciones civiles piden a AMLO no entrometerse en elecciones 2024

Sin embargo, las organizaciones no solo lo acusaron de provocar intimidaciones físicas, sino también de alentar linchamientos en redes sociales al exponer información confidencial para estigmatizar a figuras de la oposición.

El señalamiento nuevamente puso en foco a Gálvez y a los documentos revelados por el presidente, en los que se detallan los contratos que obtuvieron sus empresas en los últimos nueve años con el gobierno y el sector privado.

“Lo que le exigimos es que cumpla la promesa que hizo al tomar posesión de hacer valer la Constitución, que actúe con neutralidad, que gobierne para tod@s y que se abstenga de entrometerse en los procesos electorales”, solicitaron las organizaciones.

López Obrador ya cuenta con una medida cautelar en su contra emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíbe hacer comentarios sobre los aspirantes presidenciales en sus conferencias matutinas.

Al principio la acató, haciendo alusión a Xóchitl Gálvez con el símbolo de la equis formada por sus brazos o mencionando solo situaciones en las que ha estado involucrada, no obstante, el viernes 28 de julio la incumplió al comentar que los abogados de Claudio X. González la asesoraron para interponer una denuncia en su contra por exhibir su información fiscal y bancaria.